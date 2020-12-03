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毛孩日常

影／奶汪在外「很扭捏」！回家卻竭力狂奔　網笑：反過來啦！

文 : 寵毛網

這是在裝文靜嗎！狗狗一生下來彷彿就喝足了全世界的精力湯，總是活力滿滿、上竄下跳，Instagram＠latte_jrt家養了一隻可愛的傑克羅素㹴：拿鐵！在剛到家時還是一隻奶萌害羞的小幼犬，主人帶牠去散步時總是畏畏縮縮，但一回家活力開關瞬間開啟，跟在外頭完全不一樣

哈囉我是拿鐵～（圖／Instagram＠latte_jrt）

哈囉我是拿鐵～（圖／Instagram＠latte_jrt）

怎麼樣？我這個姿勢好看嗎～（圖／Instagram＠latte_jrt）

怎麼樣？我這個姿勢好看嗎～（圖／Instagram＠latte_jrt）

拿鐵是今年7月與飼主成為家人，現在還是隻約個月大的小屁犬。當初來到家裡時牠因為才滿個月，一舉一動都透著奶憨奶憨氣息，像是在路上叫牠，牠就會搖晃著小尾巴、左搖右晃「咚咚咚」朝主人跑來，超級可愛！但也因為還小，對外頭陌生的環境會稍稍感到害怕，無法放肆地大步奔跑、玩耍，反倒是散完步回到家，拿鐵才像是「醒過來」了一般，把家裡當操場一樣恣意狂奔！ 

不過這其實都是小時候的事了，現在長大後簡直個小霸王走在路上看到高大壯碩的狗狗，第一反應不是閃，反而是的「戰鬥魂」像是個四處漂泊找人單挑的劍客一般，硬生生衝去挑釁那些比較狗狗！而且拿鐵長大後耳根子也變得很硬，當主人一念牠 ，牠就會「汪！汪！汪！」得一直回嘴，簡直就是個有中二魂的小屁孩！ 

我就比較熱情而已啦！（圖／Instagram＠latte_jrt）

我就比較熱情而已啦！（圖／Instagram＠latte_jrt）

拿鐵雖然是個屁孩，但在家卻是非常喜歡撒嬌，不管床的範圍有多大，看到有人牠必定黏上去躺著，就是這樣又淘氣又可愛的個性，讓拿鐵深深擄獲主人的心。此外他們平時很出去玩，甚至做了一個「拿鐵遊寵物友善餐廳」的專對寵物餐廳有興趣的讀者們，也可以自行連到她們的Instagram，交流一下寵物餐廳的用餐心得喔！（編輯：李惠婷） 

 

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