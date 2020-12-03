主人做什麼都「超吉生氣」　狗狗永遠處在暴怒邊緣！

主人你都不會痛嗎！？吉娃娃是出了名的脾氣差，動不動就會對著主人吠叫，但可能是因為牠們身材嬌小，比較沒安全感所致，大部分的人見吉娃娃生氣，通常會離開讓牠們冷靜一下。但Instagram＠nikiozeri的這名男子，在他的字典裡似乎沒有放棄！吉娃娃越生氣，他越開心！

這隻吉娃娃叫Niki，已經是位偉大的母親了，但身為母親的牠卻有個非常幼稚的主人，天天以惹牠生氣為樂，有時候甚至Niki已經生氣到下嘴攻擊，主人雖然會鬼吼鬼叫逃開，但過一陣子又會衝回來繼續弄牠，完全就是一個淘氣小屁孩的行為！

Niki正為自己抓癢，主人突然從旁邊戳牠，果然馬上生氣了：

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用怪聲抓Niki屁屁，Niki直接轉身大暴怒：

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有時候真的很擔心主人的安危啊！他的手指真的沒有事嗎？相信Niki雖然很愛生氣，但下嘴應該都有控制力道，沒有真正的咬傷主人，主人才能像個大男孩似的，樂此不疲地逗弄Niki。網友們也紛紛回覆：「看吉娃娃生氣有種爽感！」、「生氣的好可愛！」、「主人是不是嫌命太長？」。（編輯：李惠婷）

幫Niki平反一下，牠也有不生氣的時候啦！