橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

這個表情有誰能夠拒絕啦！荷蘭一隻橘貓「Poe Poe」日前因為一段影片而爆紅，原來這天牠想要吃點心，竟然學起「鞋貓劍客」以天真無邪的表情乞求主人，由於模樣實在太萌了不少網友大喊：「要什麼通通給！」。

先來看看牠的影片：

主人黛博拉Deborah De Asis表示一個多月前的某一天，當她拿著貓咪點心時，Poe Poe正好趴在沙發椅背上，以超級無辜又天真的表情看著自己，頓時自己被牠「電」到了立刻開零食給牠吃。聰明的Poe Poe發覺這一招似乎非常有效，從那次起只要牠想吃點心，就會「故技重施」向黛博拉乞討。黛博拉笑說Poe Poe是一隻很有戲的貓咪，從牠8個月大時養到現在，不僅愛撒嬌抱抱，也非常懂得引起大家注意，而且表現力很強讓人無法忽視，因此當牠使出電影《史瑞克》中「鞋貓劍客」最厲害的迷惑技倆時，她忍不住分享在網路上，沒想到意外吸引超多粉絲喜愛！不少網友留言：「太可愛了，根本與鞋貓一模一樣」、「給！通通給！」、「我的老天鵝啊也太萌了」。（編輯：陳珮瑜）