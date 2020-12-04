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毛孩日常

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

文 : 寵毛網

這個表情有誰能夠拒絕啦！荷蘭一隻橘貓「Poe Poe」日前因為一段影片而爆紅，原來這天牠想要吃點心，竟然學起「鞋貓劍客」以天真無邪的表情乞求主人，由於模樣實在太萌了不少網友大喊：「要什麼通通給！」。

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

「Poe Poe」是一隻很懂表達的貓咪（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

日前為了討小點心，Poe Poe竟然學「鞋貓劍客」賣萌，表情實在太犯規了！（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

Poe Poe：人家想吃小餅乾～（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

Poe Poe：有嗎有嗎？霸託啦！（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

Poe Poe：我這麼可愛，妳忍心不給嗎？（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

黛博拉特地將牠與鞋貓對照，真的好像！（圖／IG@masterpoepoe）

先來看看牠的影片：

@masterpoepoegib me or else ….. 😡 ##foryou ##foryoupage ##fyp ##catsoftiktok ##tiktokforcat ##cute ##kitten ##gingercat ##viral ##cutepets

♬ Ghibli-like music box (Chelesta) – Kagimoto Hazuki

主人黛博拉Deborah De Asis表示一個多月前的某一天，當她拿著貓咪點心時，Poe Poe正好趴在沙發椅背上，以超級無辜又天真的表情看著自己，頓時自己被牠「電」到了立刻開零食給牠吃。聰明的Poe Poe發覺這一招似乎非常有效，從那次起只要牠想吃點心，就會「故技重施」向黛博拉乞討。黛博拉笑說Poe Poe是一隻很有戲的貓咪，從牠8個月大時養到現在，不僅愛撒嬌抱抱，也非常懂得引起大家注意，而且表現力很強讓人無法忽視，因此當牠使出電影《史瑞克》中「鞋貓劍客」最厲害的迷惑技倆時，她忍不住分享在網路上，沒想到意外吸引超多粉絲喜愛！不少網友留言：「太可愛了，根本與鞋貓一模一樣」、「給！通通給！」、「我的老天鵝啊也太萌了」。（編輯：陳珮瑜）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

平常沒有討小點心時，Poe Poe則是這副模樣（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

反差太大了啊！（圖／IG@masterpoepoe）

橘貓為了得到小點心　竟模仿「鞋貓劍客」？

Poe Poe：只要有小點心我就會變可愛喔！（圖／IG@masterpoepoe）

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