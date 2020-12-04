三花貓想吃魚　貓掌咚咚咚狂指「結冰湖面」：就在這裡！

魚魚就在下面耶！韓國是相對台灣來說緯度較高的地方，每到冬天溫度會急速下降，時常會有雪花點點飄下，原本一大片的湖泊也會整片結冰，有些魚會游到湖底下保暖，有些則不抵寒冬死去，便會翻肚浮到結冰的湖面。Youtube＠haha ha家的三花貓就發現了飄上的魚，咚咚咚的一直指魚，希望主人幫牠弄出來，究竟能不能如牠所願呢？讓我們看下去！

貓貓很輕盈的跳進結冰湖面，很快發現浮在上頭的小魚，雖然能清楚看到魚的身影，但結冰的湖面還是將貓貓與魚阻隔在兩邊，讓牠看得到卻咬不到！貓貓四處搜尋，發現旁邊的一塊湖面有退冰，露出了一個洞，且魚就在那個洞的旁邊，趕緊用腳咚咚咚的指向湖面，找主人一起幫忙，主人便拿出木棍來跟他一起敲擊冰面，想說可以敲碎鄰近破洞的這塊冰，讓三花貓順利拿到魚，不料冰沒敲碎，魚反而往洞的另外一邊飄了過去……。

真是太可惜了！三花貓看起來有點委屈的樣子好讓人心疼，沒關係回去吃罐罐就好，不要理湖面下的魚啦！如此可愛的舉動讓網友紛紛回覆說：「看到牠沒拿到魚，我都跟著失望了起來～」、「誰來幫幫牠吧～～」、「來我這裡，什麼魚都給你啦～」、「不過主人沒繼續敲也是對的，萬一整片崩塌就恐怖囉！」。（編輯：李惠婷）