主人要洗澡　貓咪「戲劇性退後」扶牆攤地：泥在幹什麼！？

是有沒有這麼誇張！TiKTok＠kaela_pease家有一隻很喜歡說話的貓貓，每當飯點到來，總能在耳邊不停地聽到牠「喵喵喵」的催促聲，甚至主人都已經正在裝盆，牠仍是鍥而不捨地繼續催。而多話的牠也是個「戲劇咖」，當牠看到主人準備沐浴，明明不關牠的事，卻是表演了一連串浮誇的反應，一起來看看吧！

這隻橘貓叫做黛西（Daisy），這一天主人準備洗澡，看到黛西晃到浴室內便對著牠說：「快來吧！」，沒想到黛西聽到後，竟先是像人一樣用後肢站立起來，聽到主人聲聲呼喚要牠過來的聲音，又連連退了好幾步，像是絕望一般的扶著牆，用牠大大的眼睛說著莫須有的控訴，最後又一個倒地趴下，像是主人要逼牠做什麼似的！

這一連串流暢的動作不禁想問問黛西是不是偷看了八點檔啊！完全是「戲劇咖」才能有如此天馬行空的動作，和明明是主人洗澡卻弄得像要幫牠洗澡一般誇張！這浮誇的影片在網路上傳開後得到許多回覆：「彷彿都能聽到『登登登』的打擊音效了！」、「牠是不是以為要幫牠洗澡？」、「怎麼連主人洗澡都會怕！」、「這連續技太好笑了！」。（編輯：李惠婷）