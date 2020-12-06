貓頭鷹看到主人前後反差超大　網笑：確定是同一隻？

貓頭鷹真的是一種很奇妙的生物！日本一名推主日前分享一組照片引起網友瘋傳，原來這天推主回家時一開燈，發現飼養的貓頭鷹竟「縮水」變得又細又長，等到牠發現原來眼前只是熟悉的主人，下一秒立刻變回蓬鬆的模樣，由於這反差太大，不少網友笑說：「確定這是同一隻嗎？」。

原來這隻可愛的貓頭鷹是身材嬌小的「白臉角鴞」，雖然經過飼養可以與主人非常親密，不過只要感受到威脅或是遇見無法抵抗的恐懼情形時，牠們就會將身體縮得又細又長偽裝成「樹枝」以躲避敵人的視線，而根據這名推主表示自己飼養的白臉角鴞只要看見陌生人來家裡也會像這樣「變身」。先來看一段牠變身的影片～

不過這天卻是貓頭鷹在黑漆漆的房間突然「被亮燈」，才會開啟「防禦模式」瞪視來人，但一發現是熟悉的主人下一秒又「彈回」原本圓潤的模樣，超大的反差萌在照片分享短短不到兩星期的時間就累積超過11萬人次喜愛，不少網友笑說：「這真的是同一隻嗎？」、「反差也太大」、「好可愛喔」、「最後一張照片：原來是主人啊！」、「可以自行顏面整形的生物也太強了」。（編輯：陳珮瑜）