主人幫抓屁屁　虎斑貓舒服到「要要要」一直叫！

是有沒有這麼爽？！不管是貓貓狗狗或各種動物身上，都有一處神秘得未開發地帶，不開發時牠是高冷美麗的美貓，可一但挖掘到，這個形象會徹底大扭轉！TiKTok＠jandbsmommy家的貓貓的神秘地帶就被主人開發出來了，來看看牠到底會變怎樣吧！

這隻有著超可愛圓潤臉頰的虎斑貓叫做Barkley，這天主人在幫牠抓屁屁，而剛好有一個甜蜜點位於牠尾巴與尾椎的連接處，主人一抓到那正確的位置，Barkley就像開關被開啟似的，頭部禁不住的往上抬升，舌頭不停隨著主人抓搔的手來回的吐出收回，也剛好因為這個舌頭「吐出、收回」的動作，讓Barkley不停地發出：「要要要要要要要要要！（Yeah！ Yeah！ Yeah！ Yeah！ Yeah！ Yeah！）」的聲音，像是在要求主人繼續，不要停！

完全能從螢幕的這一邊感受到貓貓到底有多麼舒服！好想也幫牠抓抓啊！而且有趣的是當主人的手一停，貓貓「要要要」的聲音也會立即暫停，出現短暫的鎮定，當主人繼續抓搔，牠又開始「要要要」，實在太可愛了！網友們也被萌得紛紛回覆：「牠是說： No、 No 、 No ！」、「不！牠是說：No、 No 、 No ～Yes、 Yes 、 Yes ！！！」、「貓貓這樣真是太可愛了～」、「貓：不要停下你的手！！」。（編輯：李惠婷）