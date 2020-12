主人幫抓屁屁　虎斑貓舒服到「要要要」一直叫！

是有沒有這麼爽?!不管是貓貓狗狗或各種動物身上,都有一處神秘得未開發地帶,不開發時牠是高冷美麗的美貓,可一但挖掘到,這個形象會徹底大扭轉!TiKTok@jandbsmommy家的貓貓的神秘地帶就被主人開發出來了,來看看牠到底會變怎樣吧!

這隻有著超可愛圓潤臉頰的虎斑貓叫做Barkley,這天主人在幫牠抓屁屁,而剛好有一個甜蜜點位於牠尾巴與尾椎的連接處,主人一抓到那正確的位置,Barkley就像開關被開啟似的,頭部禁不住的往上抬升,舌頭不停隨著主人抓搔的手來回的吐出收回,也剛好因為這個舌頭「吐出、收回」的動作,讓Barkley不停地發出:「要要要要要要要要要!(Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!)」的聲音,像是在要求主人繼續,不要停!

完全能從螢幕的這一邊感受到貓貓到底有多麼舒服!好想也幫牠抓抓啊!而且有趣的是當主人的手一停,貓貓「要要要」的聲音也會立即暫停,出現短暫的鎮定,當主人繼續抓搔,牠又開始「要要要」,實在太可愛了!網友們也被萌得紛紛回覆:「牠是說: No、 No 、 No !」、「不!牠是說:No、 No 、 No ~Yes、 Yes 、 Yes !!!」、「貓貓這樣真是太可愛了~」、「貓:不要停下你的手!!」。(編輯:李惠婷)