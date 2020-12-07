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毛孩日常

木天蓼好嗨！貓貓蹭到一半「手扶額頭」：暈了！暈了！

文 : 寵毛網

是不是上頭了！？木天蓼有著貓界大麻之稱，拿一點給你的貓貓，牠就能快樂似神仙。 Instagram＠lay_rin_rola_g很「阿莎力」的拿了一根給他的貓貓，不知道是不是太刺激，貓貓嗨過後，竟然還手扶額頭休息！？一起來看看吧！

嗨～我是Rei （圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

嗨～我是Rei （圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

很像大叔自拍會拍出的照片（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

很像大叔自拍會拍出的照片（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

波堤小獅子！（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

波堤小獅子！（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

臣服於我吧！女孩！（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

臣服於我吧！女孩！（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

飼主中是個大家庭，一共有四隻貓貓在這裡供養著而今天要介紹的是橘貓：Rei（レイ），Rei是一個沉穩的七歲男生，但再沉穩的性格，在木天蓼面前都會通通瓦解！這天主人給了貓貓一整根的木天蓼棒棒，見牠興奮地把棒棒抱在懷中啃咬了好幾下，突然，貓貓停了下動作，接下來竟有趣地把手扶向自己的額頭，像是在用僅剩的理智告訴自己：「我要冷靜！」，但不敵木天蓼巨大的誘惑，又來回用頭蹭了幾下棒棒，一下把它推遠、一下又把它拉回來，看起來超級掙扎！ 

天啊！我是不是該停了？（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

天啊！我是不是該停了？（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

喔喔喔喔！！這個味道實在是！！香！！！（雙手抱頭）（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

喔喔喔喔！！這個味道實在是！！香！！！（雙手抱頭）（圖／Instagram＠lay_rin_rola_g）

最後甚至來了一個洗髮精廣告式的雙手梳頭，看來木天蓼對Rei的刺激真的很大喔！如此完整的「吃毒」實錄，讓網友們不禁回覆：「吃毒囉～～～」、「貓貓嗨起來了！」、「好想知道那個停頓之中貓貓到底在想什麼！？木天蓼雖可以提振貓貓精神，但還是偶爾當獎勵給予就好，千萬不能因為牠們可愛就天天餵喔！（編輯：李惠婷）

 

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