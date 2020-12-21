跑外送回家忘記關蓋子　早上竟生出橘貓他：求解？

哈囉，您的外送貓來囉（誤）！網友Hou Oliver日前騎車從台南北上時順便外送，途中回雲林麥寮母親家夜宿一晚，由於當時保溫箱內沒有物品，他沒蓋上蓋子就進屋休息，沒想到隔天準備啟程時，保溫箱內竟然出現一隻小萌橘，當下讓他不知如何是好只好上網求助！

Hou Oliver受訪時表示隔天一早起床準備返回台南時，突然發現保溫箱裡有一隻陌生小橘貓在呼呼大睡，他推測貓咪可能在保溫箱裡「睡整晚」，只好輕聲叫醒牠，沒想到牠不但不走，還一臉矇矇地回看傻眼的Hou Oliver，後來他只好求助母親，母親才表示牠是鄰居養的貓咪，名字叫「錢錢」，很喜歡在外四處閒晃。知道小橘是鄰家貓咪後，他只好載牠出門買罐罐，然後再送回鄰居家！Hou Oliver將錢錢的照片分享在貓咪社團後，短短一星期就吸引超過4萬名網友按讚分享，不少人留言笑說：「今晚……我想來點橘貓」、「帶著牠外送，小費不會少，外加送你好評」、「黑貓宅急便的副牌橘貓宅急便」、「以後要誘捕是不是用外送箱就可以了？」、「牠把自己外送到你家裡了～客人麻煩簽收」、「沒人取貨的單不是都歸外員嗎？」、「Uber 箱子技能簡介，主要功能：外送，附屬功能：一夜後會有貓產生出來」、「創業公司名稱叫CATER EATS」。（編輯：陳珮瑜）