影／爸媽說敢養貓就「趕你出去」！見貓卻態度大變「秒融化」

爸媽就是這麼傲嬌的生物啊！Instagram＠tsuitsui_ragdoll家養了一隻超級仙的布偶貓：翠花，雪白蓬鬆的毛皮搭上明亮的藍眼和粉嫩的小鼻子，光看照片就能在螢幕前被萌殺一百次！但在奴才將翠花萌照分享給大家之前，他在家中可是因貓貓掀起了一番革命，爸媽甚至烙下一句狠話：「敢養貓我們就趕你出去！」。

翠花目前大約七個月大，是一隻非常黏人的小仙女。相信很多人都會有個疑問，這麼一隻仙氣十足、帶著歐式藍眼的貓貓，怎麼會有這麼像八點檔中「農村小婦女」的名子呢？奴才笑說是因為布偶貓別稱仙女貓，會想到飄飄古裝、從天緩緩降下的古代仙女，故決定要取個中文名子，但又不想取得太夢幻，左思右想下就想到了這麼個可愛又帶點土氣的：翠花！



雖然現在大家都非常愛護翠花，但其實原先奴才的家人是不同意他養貓的，可能基於各種原因：責任問題、金錢問題等等，後來奴才說服成功後，爸爸還是約法三章說：「貓咪絕對不能進我的房間！」結果奴才把翠花帶回家，翠花睜著大眼睛端坐在爸媽房前，爸爸一下又心軟如泥，主動開門讓牠進去。

一下子大家的態度都被軟萌的翠花給融化了，爸爸因為不會抱貓，竟是笨拙地彎下腰拉著小翠花向前；原本不願意抱的媽媽，後來也把翠花放在腿上慢慢撫摸，臉上還掛著滿足的微笑。貓咪就是這麼一個神奇的小生物，用牠們的真誠及可愛融化每一個人的心，若喜歡小翠花的讀者，歡迎追蹤牠的Instagram，一起來被萌得不要不要的吧！（編輯：李惠婷）

可愛翠花的IG在這裡！