角箱魨受威脅就「狂噴水砲」　網笑：這種回擊HEN可以！

確定不是新的寶可夢？位在日本福岡的「Marine World海の中道海洋世界」日前在推特上分享一段影片相當有趣，原來這天館內一水盆裡有三隻謎樣黃色小生物正嘟著嘴巴不停狂噴水，影片才分享短短五天就吸引超過121萬人次觀看！

原來這個長著一對長角、有著與女星安潔莉娜裘莉一樣性感厚唇的海洋小生物，就是館內的大明星「角箱魨（箱河魨）」，由於牠們長相非常特殊又討喜，鮮黃色正立方體的身材與一對長角看似很像變種的「皮卡丘」，因此總是吸引許多遊客駐足觀看。不過大家可能不知道的是，當角箱魨受到威脅時，其中一種防禦方式竟然就是「狂噴水砲」，而館內這三隻角箱魨輪流噴水砲的模樣實在太可愛，不但完全嚇不倒人，反而還讓人有一種莫名的療癒感！網友們看了影片都笑說：「我還以為是新品種寶可夢」、「很像任天堂裡會出現的敵人角色」、「人家拚命在回擊卻被說可愛，雖然好無奈但是真的好萌」、「好想在浴缸裡放幾隻一起洗澡」、「覺得被療癒了」現在快來一起看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）