橘白貓經常「臉歐歐」　飼主揭驚人真相網笑瘋：想當黑手？

貓咪你有兼職嗎？網友翁先生飼養了一隻橘白貓「阿肥」，經常發現牠的臉三不五時會「黑一塊」，有時候甚至「黑一圈」，家人完全摸不著頭緒，而這個世紀大謎團終於在最近解開了！

阿肥是翁先生的家人從親戚家接手的貓咪，目前已經養了七年，喜歡撒嬌個性也很懶散，由於老家在鄉下，阿肥出門只會在家方圓100公尺內，大多時候會待在頂樓曬太陽，看到家中6隻狗狗或其他餵養的浪貓也不在意，算是隨興的貓咪。只是不知從何時開始，家人發現阿肥橘白色的臉蛋突然三不五時就會「黑黑的」，有時黑一塊，有時黑一圈，直到最近弟弟突然在某天直擊阿肥把頭塞進翁先生汽車的「排煙管」，才解開這個世紀大謎團！

翁先生表示阿肥可能因為汽車使用過留有餘溫，所以才去撸排煙管，只是不知這次為何會將臉埋進去，才把臉弄得整圈黑，當下所有人覺得實在太荒謬又好笑，因此翁先生立刻拍下來分享在網路上，網友看了全都笑瘋留言：「牠去修車啦」、「最潮的煙燻妝」、「我以為是三色喵喵」、「煙銅管洞口那圈特別亮」、「484想當黑手？」、「貌似還有其他顧客？有口皆碑的排氣管？」、「雖然臉很髒但是好可愛」而翁先生也表示由於住家附近還有其他浪浪，開車前都會再三檢查車底有沒有動物，請大家放心喔！（編輯：陳珮瑜）