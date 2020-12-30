影／奴才忙黏毛胖貓硬要湊熱鬧　狂蹭滾輪享受：不要停！

這隻貓咪真的很聰明啊！網友雯子雯子養了一隻小胖貓「胖芙」，這天牠發現公司同事拿著一支滾輪正在黏身上的貓毛，竟然拋下飯飯湊過去狂蹭，滾輪頓時變成專業「貓咪按摩神器」，網友看了都笑說：「主子很懂享受！」。

雯子雯子表示胖芙非常喜歡任何能在牠身上造成摩擦的物件，當天胖芙原本在吃飯，突然看見同事拿著滾輪正在清除身上胖芙的「毛」，便立刻衝過去狂蹭，沒多久就變成同事拿滾輪幫胖芙「按摩」，而牠一臉舒服陶醉的模樣，甚至還不准同事停手，讓該同事覺得既無奈又好笑！也許胖芙是因為身材圓潤所以喜歡「被按摩服務」，但其實牠的體型並不是「吃」出來的！

現在4歲的胖芙過去是雯子雯子從中途那裡帶回來的小奶貓，當時牠與妹妹感染貓冠狀病毒，因為前飼主不瞭解貓咪所以錯過治療的黃金時期，導致這對小姊妹呼吸系統異常，影響整體代謝功能，即使吃不多也會胖，所以只能緩慢地運動減重，一輩子都需要吃藥與補充保養品，加上牠有初期腎衰需要定時補充皮下點滴，因此雯子雯子為了觀察牠的用藥與飲食狀況，每天都帶牠一起上下班。幸好胖芙個性大剌剌，對於陌生貓狗與出門都很能接受，喜歡撲其他貓狗鬧著玩，有時還因此惹惱其他同伴呢！

雯子雯子特別提到，會想讓胖芙曝光，是因為許多飼主任意丟棄生病的毛孩，因此她才在臉書分享胖芙有趣的生活日常，希望告訴大家雖然有時毛小孩生病是不可逆的狀況，但只要細心照顧牠們也能陪伴我們長長久久並保有生活品質，千萬「不要放棄有病況的孩子」。網友看了胖芙的影片都笑說：「滾輪新功能解鎖了」、「原來可以這樣玩～」、「按摩享受中」、「感覺下一步要用吸塵器了XD」、「別人的貓總是不會讓人失望」、「這是一種自己抓不到，要奴才服務的概念」、「如果做一排在牆邊，牠會不會一直去撸？」現在快來一起看看胖芙的影片吧！（編輯：陳珮瑜）