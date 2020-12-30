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毛孩日常

影／歐告從小到大唯一不變「愛陪主人工作」　網讚：是忠狗！

文 : 寵毛網

幾年的時間一下子就過去，而狗狗的生長期非常快速，在幾個月之就能從矮小的幼犬長成挺拔的大狗，隨著牠們體型的成長，彼此之間的回憶越來越多，可能陪你一起玩樂、陪你踏入人生的個階段，或就是平平淡淡、相伴於側，默默地朝著未來前進。而今天就來看看生活有點逗趣、始終陪伴在Facebook＠張景淵身邊的黑狗「罵丸」。 

從小就是這個背影陪在身邊（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

從小就是這個背影陪在身邊（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

一抬頭，已經變那麼大了！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

一抬頭，已經變那麼大了！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

這隻背影挺拔的黑狗叫做「罵丸」（台語發音，會這樣取名是因為幼犬期的牠小小短短一隻圓滾滾地像顆亮黑可口肉圓，但取名時適逢「肉圓爸的社會案件，所以將之改為台語發音，也是非常的順口可愛，更有趣的是，除了罵丸這麼名字外，身為張先生的帥小孩，牠還有個非常招財的本名：「張萬金」。 

罵丸：好好工作！！你才能賺到我的名子萬金啊！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

罵丸：好好工作！！你才能賺到我的名子萬金啊！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

當初罵丸是在張先生朋友家的修車廠中出生，那時狗媽媽生了六隻，其中一隻就是我們的主角罵丸，目前已經快兩歲，雖有著帥氣的黑色毛皮，但主人笑說牠一點都沒有「台灣土狗」血統的勇敢，個性非常膽小也愛撒嬌，常常伴在飼主身側，默默的看爸爸工作，而當有客人來到內，牠也會盡責地「咚咚咚」跑去迎接。

在吃飯飯？那怎麼能少了我呢？（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

在吃飯飯？那怎麼能少了我呢？（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

罵丸老闆在檢視今天的進帳明細啦！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

罵丸老闆在檢視今天的進帳明細啦！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

冬天這樣睡實在太～舒服了！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

冬天這樣睡實在太～舒服了！（圖／Facebook＠張景淵授權提供）

果然這樣平淡的日常最是感動人！不過頑皮的張先生跟罵丸湊在一起，總是有許多有趣的事情，像是讓罵丸陪打電動、或把罵丸變成「數碼寶貝」等等，張先生的創意讓他們的生活更也期待在未來的日子裡，罵丸能更努力監工，盼張先生早日賺到萬金！（編輯：李惠婷） 

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