影／歐告從小到大唯一不變「愛陪主人工作」　網讚：是忠狗！

幾年的時間一下子就過去，而狗狗的生長期非常快速，在幾個月之間就能從矮小的幼犬長成挺拔的大狗，隨著牠們體型的成長，彼此之間的回憶越來越多，可能陪你一起玩樂、陪你踏入人生的下個階段，或就是平平淡淡、相伴於側，默默地朝著未來前進。而今天就來看看生活有點逗趣、也始終陪伴在Facebook＠張景淵身邊的黑狗「罵丸」。

這隻背影挺拔的黑狗叫做「罵丸」（台語發音），會這樣取名是因為幼犬期的牠小小短短一隻、圓滾滾地像顆亮黑可口的肉圓，但取名時適逢「肉圓爸」的社會案件，所以將之改為台語發音，也是非常的順口可愛，更有趣的是，除了罵丸這麼名字外，身為張先生的帥小孩，牠還有個非常招財的本名：「張萬金」。

當初罵丸是在張先生朋友家的修車廠中出生，那時狗媽媽生了六隻，其中一隻就是我們的主角罵丸，目前已經快兩歲，雖有著帥氣的黑色毛皮，但主人笑說牠一點都沒有「台灣土狗」血統的勇敢，個性非常膽小也很愛撒嬌，常常陪伴在飼主身側，默默的看爸爸工作，而當有客人來到廠內，牠也會盡責地「咚咚咚」跑去迎接。

果然這樣平淡的日常最是感動人！不過頑皮的張先生跟罵丸湊在一起，總是有許多有趣的事情，像是讓罵丸陪他打電動、或把罵丸變成「數碼寶貝」等等，張先生的創意總讓他們的生活更添趣味，也期待在未來的日子裡，罵丸能更努力監工，盼張先生早日賺到萬金！（編輯：李惠婷）