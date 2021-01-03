推主到神社參拜驚見黑貓在「搖鈴」　網笑：求更多罐罐啦！

原來貓咪也懂祈福啊！不少日本民眾習慣在新年時前往神社參拜，以祈求新的一年能諸事順利、身體健康等心願，不過日前一推主卻在參拜時驚見一隻黑貓學人類「搖鈴」，網友看了都笑說：「是不是想求更多罐罐？」。

由於日本是一個愛貓的國家，經常在大街小巷裡都能見到貓咪的身影，即使是神聖嚴肅的寺廟神社也經常成為貓咪聚集的地方，就是因為隨處都能見到貓咪，因此推主＠nori22平時很喜歡分享每天在城市裡遇見的喵星人。日前推主在新年期間到一神社參拜時，突然發現一隻不怕人的黑貓站在賽錢箱前東看西看，後來推主發現牠原來是在觀察人類搖鈴參拜後，竟然也有樣學樣地站起來「搖鈴」，認真的模樣都被推主捕捉下來！

推主驚訝地表示原來貓咪也懂得「參拜」，並將畫面分享在網路上，才短短2天就吸引超過25萬人次喜愛與分享，不少網友笑說：「喵星人也懂拜年」、「貓：希望今年路上的人也一樣好騙喵」、「一定是要祈求更多罐罐啦」、「竟然會搖鈴，確定不是工讀生假扮的？」。（編輯：陳珮瑜）