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毛孩日常

天使小萌貓遇水「瞬間消風」　網笑：變小小外星人～

文 : 寵毛網

瞬間就消下去啦！貓貓總是毛茸茸非常可愛，但每次要洗澡時總讓奴才傷透腦看著牠們抵死不從的樣子又是無奈又是心疼。而在泰國曼谷Instagrampeanutcats也面臨相同情境，雖貓貓沒有大力抵抗，但水沖下後，貓臉完全變了個樣，讓奴才笑到不行 

大家好～（萌）（圖／Instagram＠peanutcats）

大家好～（萌）（圖／Instagram＠peanutcats）

躺在箱子裡的感覺怎麼那麼棒！（圖／Instagram＠peanutcats）

躺在箱子裡的感覺怎麼那麼棒！（圖／Instagram＠peanutcats）

The Catman！！（效仿蝙蝠俠）（圖／Instagram＠peanutcats）

The Catman！！（效仿蝙蝠俠）（圖／Instagram＠peanutcats）

什麼？你說等等要洗澡？！（圖／Instagram＠peanutcats）

什麼？你說等等要洗澡？！（圖／Instagram＠peanutcats）

這隻有著夢幻銀白身軀和可愛圓眼的貓咪叫做花生（Peanut），目前大約七個月大，是2020年時來到奴才身邊，平常非常喜歡主人，當主人慵懶躺在床上滑手機，牠就會靜靜側躺在旁邊，枕著主人的手安然入睡。貓貓是一種愛乾淨的生物，且身上會分泌保護皮毛的油脂，所以人類不需常常為牠們沖水洗澡，若無特別狀況，有時一年洗一次也是沒有問題。而這天花生終於等到了牠的洗澡日，待水一沖，花生瞬間「面目全非」！ 

你在對我做什麼！？（圖／Instagram＠peanutcats）

你在對我做什麼！？（圖／Instagram＠peanutcats）

我怎麼被看光光了！（圖／Instagram＠peanutcats）

我怎麼被看光光了！（圖／Instagram＠peanutcats）

喔～不～（圖／Instagram＠peanutcats）

喔～不～（圖／Instagram＠peanutcats）

來人啊！救駕！（圖／Instagram＠peanutcats）

來人啊！救駕！（圖／Instagram＠peanutcats）

花生一下子消風好多啊！原本圓潤的雙頰被水沖下後，竟變成萬千少女祈求的瓜子臉，也因此牠圓圓的大眼睛瞬間突出好多，乍看之下就像隻可愛的小ET，與先前圓潤可愛的樣子判若兩「貓」，讓人不經笑了出來！網友們也紛紛留言說：「卸妝水潑下去了！」、「都是毛膨的！」、「牠看起來好無助ＸＤＤ」、「沖水就能變瘦好好喔～」。（編輯：李惠婷） 

 

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