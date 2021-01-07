天使小萌貓遇水「瞬間消風」　網笑：變小小外星人～

瞬間就消下去啦！貓貓總是毛茸茸非常可愛，但每次要洗澡時總讓奴才傷透腦筋，看著牠們抵死不從的樣子又是無奈又是心疼。而在泰國曼谷的Instagram＠peanutcats也面臨相同情境，雖貓貓沒有大力抵抗，但水沖下後，貓臉完全變了個樣，讓奴才笑到不行！

這隻有著夢幻銀白身軀和可愛圓眼的貓咪叫做花生（Peanut），目前大約七個月大，是2020年時來到奴才身邊，平常非常喜歡主人，當主人慵懶躺在床上滑手機，牠就會靜靜側躺在旁邊，枕著主人的手安然入睡。貓貓是一種愛乾淨的生物，且身上會分泌保護皮毛的油脂，所以人類不需常常為牠們沖水洗澡，若無特別狀況，有時一年洗一次也是沒有問題。而這天花生終於等到了牠的洗澡日，待水一沖，花生瞬間「面目全非」！

花生一下子消風好多啊！原本圓潤的雙頰被水沖下後，竟變成萬千少女祈求的瓜子臉，也因此牠圓圓的大眼睛瞬間突出好多，乍看之下就像隻可愛的小ET，與先前圓潤可愛的樣子判若兩「貓」，讓人不經笑了出來！網友們也紛紛留言說：「卸妝水潑下去了！」、「都是毛膨的！」、「牠看起來好無助ＸＤＤ」、「沖水就能變瘦好好喔～」。（編輯：李惠婷）