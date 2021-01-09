奴才打電腦正起勁　貓咪卻不停丟東西：再玩啊你！

俄羅斯一名貓奴日前分享自家主子的影片引發網友哄堂大笑，原來這隻貓咪個性相當古靈精怪，喜歡趁奴才工作時在一旁干擾，但是牠的方式讓人隨時都「坐立難安」，網友看了全笑說：「這一定是故意的！」。

俄羅斯一對夫妻養了一隻暹羅貓「Sheldon謝爾頓」，平時牠非常好動頑皮，但是也很貼心，喜歡對把拔抱抱撒嬌求關注，只是有時候牠為了吸引把拔注意，竟然趁他打電腦時跳到上方的層架，然後將擺在層板上的書籍或是照片「一一掃下桌」，害得把拔必須冒著被物品砸到的生命危險，以及發揮「眼明手快」的反應接住所有牠撥下來的東西！先來看看兩段影片～

在 Instagram 查看這則貼文 🐾Шелдон и Лея（@sheldon.and.leya）分享的貼文

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由於牠實在太調皮，奴才只好將牠的惡行惡狀分享在網路上，卻意外引起網友噴笑表示：「這是怕你痴呆在訓練你的反應速度」、「貓：再玩啊你，給我看書，看這本！」、「謀殺奴才的101種方式」、「有沒有這麼故意啦」、「看來該直接紅燒」、「都是書的錯，誰叫它擋住主子的路」雖然謝爾頓經常搞得奴才既無奈又好笑，但其實牠還是非常愛把拔的喔，來看一段牠與把拔的影片吧！（編輯：陳珮瑜）