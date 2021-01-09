貓咪享景觀「空中小床」　見人還伸出萌萌小手：嗨！

這貓真是太好命了！在英國倫敦一名奴才Instagram＠gato.bengal，幫自家貓貓設置了一個高規格的空中小床，看出去是一片完整的藍天湖泊，完全就是眾人夢寐以求的「湖景第一排」，現在就來看看這隻貓貓平常的生活有多麼爽快吧！

這隻有著完美住家的貓叫Gato，是銀色的孟加拉貓。主人平時就致力於讓牠享有完美舒適的生活，家中不管是房間、廁所、或是有著百萬美景的陽台，只要Gato想去，必定暢行無阻。而其中最令人艷羨的莫過於牠特別的空中小床，且這小床是吸盤式的，若今天晴空萬里、氣候溫和，就可以貼在陽台上，讓Gato躺在其中享受和煦陽光，若風稍涼，也能移動到玻璃窗窗上，在室內享受適合的溫度並同時觀賞這一片美景！

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這真是太享受啦！Gato的自己Instagram上也說明到：「你也想要享受這樣的生活嗎？以下三個步驟請您參考：1、找一個奴才；2、讓他為你工作；3、享受生活吧！」真是太忌妒太可恨啦！網友們也激動地在下方留言：「你家還有缺貓嗎？我就是一隻！」、「這就是我想當貓的原因～」、「讓我下一輩子當一隻貓吧！」、「可愛貓貓當然值得擁有這一切！」。（編輯：李惠婷）