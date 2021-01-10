狗爸爸瘋狂「鑽牆縫」引導　挖開後驚見六隻奶犬藏裡面！

親情究竟有著多麼強烈的情感和使命呢？當浪狗爸爸見到人類，似是抓到救命稻草，興奮地低頭搖尾，並在旁邊不停轉圈，似乎有什麼想要對救援隊的人表達，而依照著狗爸爸的視線，大家確實發現了一些玄機，現在就跟著Website＠the dodo的角度一起一探究竟吧！

有些屋子是自己一幢獨立在土地上，而為了隔絕蚊蟲直接爬進家裡，會架高房屋，致使房子與土地之間會有一點點的空間，而狗爸爸就將人員的視線引導到此空間而產生的洞下，牠鑽進去打了一下招呼，再次鑽出時帶出了一位正漲著奶的狗媽媽，而人員看到這一幕就已瞭然洞內情形，立即拿出鏟子開挖！

在狗爸爸熱烈引導下，人類順利找到牠們的寶貝奶犬，雖寶寶個頭很大，但都仍未開眼，需要狗媽媽無時無刻的照料，也因此穩定的食物來源非常重要，救難隊於是將整個家庭帶回照顧，讓牠們先渡過這個艱難的時刻。而見到寶寶們獲救，原本大方熱情的狗媽媽恢復原本的個性，尾巴夾在屁股下，用大眼睛不停確認四周，看起來膽小又害怕，但也不忘守在狗崽身邊，讓人不經讚嘆：果然是為母則強！也希望這幾隻狗狗後續能找到溫暖的家，讓牠們不再為食物擔心受怕。（編輯：李惠婷）