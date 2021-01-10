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毛孩日常

狗爸爸瘋狂「鑽牆縫」引導　挖開後驚見六隻奶犬藏裡面！

文 : 寵毛網

親情究竟有著強烈的情感和使命呢？當浪狗爸爸見到人類，是抓到救命稻草，興奮地低頭搖尾，並在旁邊不停轉圈似乎有什麼想要對救援隊的人表達，而依照著狗爸爸的視線，大家確實發現了一些玄機，現在就跟著Website＠the dodo的角度一起一探究竟吧

狗爸爸：是人類！是人類！！（圖／Website＠the dodo）

狗爸爸：是人類！是人類！！（圖／Website＠the dodo）

狗爸爸：這邊這邊，人類可以來幫我們！（圖／Website＠the dodo）

狗爸爸：這邊這邊，人類可以來幫我們！（圖／Website＠the dodo）

狗媽媽立即鑽出（圖／Website＠the dodo）

狗媽媽立即鑽出（圖／Website＠the dodo）

有些屋子是自己一幢獨立在土地上，而為了隔絕蚊蟲直接爬進家裡，會架高房屋，致使房子與土地之間會有一點點的空間，而狗爸爸將人員的視線引導到此空間而產生的洞鑽進去打了一下招呼，再次鑽出時帶出了一位正漲著奶的狗媽媽，而人員看到這一幕就已瞭然洞內情形，立即拿出鏟子開挖！

挖牆中（圖／Website＠the dodo）

挖牆中（圖／Website＠the dodo）

一名女性隊員確認到自己的體型可行，不畏髒汙立即鑽入洞中（圖／Website＠the dodo）

一名女性隊員確認到自己的體型可行，不畏髒汙立即鑽入洞中（圖／Website＠the dodo）

在手電筒稀微的燈光中，終於找到了一窩小狗狗（圖／Website＠the dodo）

在手電筒稀微的燈光中，終於找到了一窩小狗狗（圖／Website＠the dodo）

被救出的小狗狗在陸地上憨憨的爬行，一旁的女隊員仍在努力（圖／Website＠the dodo）

被救出的小狗狗在陸地上憨憨的爬行，一旁的女隊員仍在努力（圖／Website＠the dodo）

在狗爸爸熱烈引導下，人類順利找到牠們的寶貝奶犬，雖寶寶個頭很大，但都仍未開眼，需要狗媽媽無時無刻的照料，也因此穩定的食物來源非常重要，救難隊於是將整個家庭帶回照顧，讓牠們先渡過這個艱難的時刻。而見到寶寶們獲救，原本大方熱情的狗媽媽恢復原本的個性，尾巴夾在屁股下，用大眼睛不停確認四周，看起來膽小又害怕，但也不忘守在狗崽身邊，讓人不經讚嘆：果然是為母則強！也希望這幾隻狗狗後續能找到溫暖的家，讓牠們不再為食物擔心受怕。（編輯：李惠婷）

我們得救囉！（圖／Website＠the dodo）

我們得救囉！（圖／Website＠the dodo）

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