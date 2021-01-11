媽曬貓照驚見肥厚「嘴邊肉」溢出見客　網笑：自備脖圍啦！

原來嘴邊肉也能保暖啊！網友鄭宛萱日前在臉書社團分享愛貓「巧虎」的照片，只見牠身穿綠色衣服趴在棉被上，但是一圈肥厚的「嘴邊肉」讓人無法轉移視線，網友看了都笑說：「天氣冷，自備『脖圍』啦！」。

鄭小姐受訪時表示這隻虎斑貓叫做「巧虎」，是一歲多的小男生，當初男友在工地發現牠獨自流浪，由於天氣很冷心生不捨就將牠撈回家，或許是感念男友當初的「收編之恩」，平時最喜歡在他的「該邊」踏踏呼嚕撒嬌。巧虎的個性膽小防備心強，即使養了一年多還不曾看過牠翻肚睡覺，鄭小姐曾經詢問過寵物溝通師，表示牠過去在流浪時曾被人欺負過，所以對人類仍保持一定的警戒心，但是牠也相當調皮，喜歡追著兩隻貓哥哥四處跑，打鬧一陣之後又能窩在一起睡覺。日前因為溫度驟降，即使巧虎已經穿上衣服還是要趴在男友的腳上睡覺，後來兩人一看發現巧虎竟然「自備嘴邊肉」，看起來就像戴著脖圍，立刻拍下來分享在貓咪社團！

網友看了照片都笑翻表示：「嗯？原來不是傘蜥蜴」、「那是游泳圈吧？」、「嘴邊肉：好擠！」、「這是花栗鼠吼」、「自備圍脖的意思」、「圍巾哪裡買的？」、「都是衣服的錯」、「我差點以為牠圍圍巾」。（編輯：陳珮瑜）