貓咪怪姿趴臥電鍋熱水瓶當「暖爐」　爸嘆：能正常點？

天氣變冷誰最先有感？當然是家電啊！網友巫世傑養了一隻白底虎斑貓「茶葉蛋」，這天奴才正要盛飯，赫然發現主子竟然趴臥在飯鍋以及熱水瓶上，由於姿勢太奇怪讓他忍不住感嘆：「不能正常一點嗎？」。

目前6歲的茶葉蛋是巫先生從朋友那裏領養來的，生性有一點膽小，只要看到陌生人或是被發現做壞事，就會躲起來讓人找不到，而且行為有些古怪，喜歡喝浴室裡大水桶的水，或是看見奴才進浴室洗澡時，就會在客廳大聲喵叫彷彿要人去「解救」鏟屎官。平時茶葉蛋喜歡待在廚房，會偷偷把蒜頭當玩具撥弄，但是最喜歡趴在熱水瓶上「取暖」。這天寒流來襲，巫先生煮好飯電鍋呈現「保溫」顯示，正準備盛飯時，茶葉蛋立刻跳上飯鍋及熱水瓶，以奇怪的姿勢同時橫趴在兩台電器上，而且還露出一隻「小毛手」，儼然就是將飯鍋及熱水瓶當成「暖爐」，讓巫先生好氣又好笑地表示：「就不能用正常點的姿勢趴嗎？我一要裝飯就上去，故意的哦？」。

巫先生笑說茶葉蛋很聰明，會辨別飯鍋及熱水瓶已經呈現保溫狀態之後才會跳上去取暖，而且還會避開蒸氣孔，後來他將茶葉蛋的照片分享在貓咪社團，立刻引來許多網友噴笑留言：「電鍋是暖暖鍋啊」、「沒給罐罐不給吃飯」、「買件寵物電毯給他吧」、「牠在恆溫中……勿擾」、「天冷，電器用品容易長貓」、「喵：是你吃飯重要，還是我取暖重要？」。（編輯：陳珮瑜）