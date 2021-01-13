影／鼠鼠展現驚人臂力　「有練過」都是這樣玩滾輪！

這樣玩滾輪的鼠鼠你有看過嗎？滾輪對於鼠來說，有些非常喜歡，有些則是把它當另一個窩一般，舒服地躺在上面跑都不跑，一點運動效果都沒有。而Facebook＠林泊宏家的黃金鼠奶茶，卻是開發出了全新玩法，讓我們一起看下去！

真是一隻強壯的鼠鼠啊！真是好奇平常牠生活是怎麼過的？且這段影片拍攝的時候，奶茶大約還是隻４個月大的小女孩，小小年紀就有如此驚人的臂力，可以想像牠若是人類小嬰兒，一定是滿身筋肉的戰鬥民族！

奶茶剛到林先生家時才一個月大，初來乍到的牠對於陌生的一切感到非常害怕，以至於林先生一家那時若伸手，奶茶都會擺出要咬人的姿態，不過在時間的催化及一家友善的照顧下，奶茶原本堅硬的心慢慢地卸下了武裝，變的非常親人，現在甚至是非常黏人！

非常有靈性的是，鼠寶似乎知道自己叫奶茶，只要林先生一家叫喚牠的名字，奶茶立即就會有回饋，甚至連做錯事情，家人對牠念一頓後，也感覺鼠鼠會特別乖一陣子，是一隻非常聰明、認真聽話的鼠寶！且家裡還有一隻布丁鼠，只要家人略過奶茶直接去看布丁鼠，奶茶會直勾勾的盯著瞧，似乎登能感受到旁邊牠的怨氣，像是在吃醋的模樣讓家人們又更愛牠了！目前還未滿一歲的鼠寶還有一大段鼠生可以陪伴家人，也期待未來奶茶會再帶給我們不同的驚喜！（編輯：李惠婷）