貓皇愛闖鄰居家偷東西　叼各式用品送奴才：伴手禮啦！

該說這隻貓是太貼心還是令人煩惱？國外一名女子飼養了一隻白底虎斑貓「China」，自某一天起她的門口經常出現一些不屬於她的物品，後來裝設監視器一看，發現原來是愛貓從鄰居家帶回來的「伴手禮」，讓她驚覺原來China竟然是一隻小偷貓！

馬麻Mónica Vicén表示當初朋友告訴她自家後院出現三隻被遺棄的小貓時，她立刻接手幫忙撫養，China是唯一一隻小母貓，Mónica對牠一見鍾情，因此送養牠的手足後單獨將牠留下來。在China大概2歲多的某一天Mónica坐在沙發上，突然聽見牠在門口發出奇怪的叫聲，起身檢查發現竟然有一隻襪子被扔在地上，隔幾天後她的室友傳來一張照片，竟然是她的門口堆了好多襪子，而室友還寫下：「我要去上班但是找不到襪子，於是我檢查了妳的門口！」。

後來Mónica搬到一間附有庭院的房子，China狩獵的本性從此開始爆發，牠每天清晨出門，帶回各種小蟲當作禮物，一開始Mónica非常困擾，只能禁止牠帶蟲蟲進入屋內，後來China認知到馬麻不喜歡活體生物，竟改送香菸、火柴、飛鏢、開罐器等任何牠能叼回家的「贓物」，放在門口並大聲喵叫通知她，好像在說：「我帶禮物給妳了！」Mónica感到好氣又好笑，但無法掩飾自家貓咪「順手牽羊」的壞習慣，只好一一向鄰居解釋並歸還物品，幸好鄰居們對China的行為感到相當有趣，而她後來也製作一「失物招領」箱，以便鄰居可以隨時尋找被Chine偷走的東西，Mónica表示雖然有些困擾，但還是覺得China很貼心又可愛，現在快來看看牠的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

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