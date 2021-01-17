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毛孩日常

調皮爸爸網購「特殊襪子」想撩貓　網爆笑：要嚇死牠了！

文 : 寵毛網

這爸爸實在太有趣了！有不少爸爸、媽媽被收服成貓奴的故事，而Twitter＠bythefuckingway的爸爸就是其中的佼佼者，對於貓滿腔的熱愛已無法只從「撸貓」去完成，而是要自己的某一部分也變成貓！這位調皮的爸爸就竟幹了什麼很「ㄎㄧㄤ」的事，一起看下去吧！

爸爸從網路購物平台買了一雙襪子（圖／Twitter＠bythefuckingway）

爸爸從網路購物平台買了一雙襪子（圖／Twitter＠bythefuckingway）

就是為了家中的貓貓！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

就是為了家中的貓貓！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

這位爸爸是個徹頭徹尾的大貓奴，對貓強烈的熱愛驅使他從網路購物平台下訂了一雙與自家貓貓相同虎斑花色的襪子，到貨後迫不及待穿上，要用自己精挑細選、仿真精緻、新裝上的「貓爪，好好跟貓親近親近一番！ 

貓：天啊！你的腿怎麼了！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

貓：天啊！你的腿怎麼了！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

貓：快把這個怪爪子移開！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

貓：快把這個怪爪子移開！（圖／Twitter＠bythefuckingway）

天不從人願，滿懷期待的爸爸用自己精緻可愛的貓掌接近貓咪想跟牠來一場貓與貓的甜蜜互動，但從照片中可以看出，貓咪並不認同這雙腳，甚至是瞪大雙眼驚恐萬分的看著他，像是在無聲吶喊：「你腿怎麼了！！快去看醫生啊！」如此有趣的行徑在Twitter上得到了39.9萬的喜歡，網友們也紛紛回覆：「這是什麼奇行種！」、「爸爸果然是地表上最ㄎㄧㄤ的生物！」、「貓咪要嚇死了啦哈哈哈」。推主則無奈的表示：「誰來把爸爸的網購軟體刪了吧～」（編輯：李惠婷） 

爸爸對貓咪的熱愛也移轉到了馬桶上：

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