神秘橘貓天天來「監視」　他決定破冰：來交個朋友？

是不是想交朋友？英國一名男子約翰John數個月前發現一隻神秘的陌生橘貓經常出現在庭院，總是透過門窗盯著自己看，約翰覺得牠的眼神似乎在「計謀」什麼事，決定踏出第一步認識這隻自來貓，但似乎沒有這麼容易……

自從2019新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情在全球擴散後，約翰生活的地區在去年三月開始受到外出限制，從那時起一隻陌生橘貓經常來到他的庭院，但是他住了14年卻從來沒見過牠，約翰並不介意橘貓來訪，只是對於牠總是透過窗戶凝視著自己又不出聲而感到「有點怪怪的」。幾個月後橘貓待的時間越來越久，約翰覺得「受夠了」決定主動出擊跟牠「交朋友」，於是他在門外留下食物，一開始橘貓吃完飯就拍拍屁股走人讓他完全沒有交涉的機會，一陣子後橘貓覺得「這裡還不錯」，開始會等約翰放飯，甚至願意從他的手上吃點心！

既然有了直接接觸，橘貓索性放下戒心直接走進屋內向約翰示好，並隨著待在室內的時間拉長，牠甚至整天不出門在家耍廢，或是趴在約翰的身上打盹，讓他非常開心自己終於成功與橘貓「交朋友」，並為牠取名「Tom湯姆」！約翰發現湯姆喜歡在凌晨4點出門遊蕩到7點回家吃早餐，有趣的是一隻鄰家橘貓「Sandstorm」發現湯姆後經常來訪，但卻總是被牠哈氣兇走，但從那時起湯姆變得更黏人撒嬌，愛睏就趴在約翰身上睡、肚子餓就以「眼神示意」他放飯，一人一貓的互動越來越有默契。

約翰表示湯姆出現前一個月愛犬才剛過世，加上疫情的限制令讓他一度覺得既孤單又崩潰，但是湯姆的現身解救了他的心靈，而他也表示只要封城令一解禁，他會立刻帶湯姆到獸醫院檢查是否有晶片，如果湯姆沒有主人，那麼自己將會是牠永遠的家人，現在快來一起看看湯姆的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

