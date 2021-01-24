胖虎斑背露「白內衣」　網笑：拉鍊裂開快拿針線縫！

裡頭的棉花跑出來了？網友賴小姐的友人日前到家裡跨年時，發現她的白底虎斑貓「小刀」的背影看起來怪怪的，仔細一看牠背後有一條明顯的白毛，看起來很像胖到衣服都「炸裂」了，網友一看都笑說：「快拿針線來縫！」。

小刀是賴小姐當初為了想幫黑貓哥哥作伴，因緣際會在貓瘋社團看到愛媽正在送養牠，由於當時訊問沒得到回覆，後來先領養了在杜鵑颱風時被放在停車場的虎斑妹妹後，隔三天就收到愛媽通知，於是她一下子就多了一對虎斑貓咪。小刀從小背上就有一條白毛，看起來雖然像一把「刀」但是脾氣超級好，除了會回頭要求奴才拍屁屁不要停，還喜歡趴著享受吹風機的暖風，偶爾會故意從棉被上壓住妹妹，或是趁馬麻彎腰時跳到背上撒嬌，有時為了吸引賴小姐注意，甚至跳上神桌卻不小心打破供神明喝水的杯子，害賴小姐被母親罵慘了！

小刀平時很喜歡跟同伴抱來抱去，也很懂得「長幼有序」的概念，雖然相當愛吃但是會先等哥哥吃飽後再進食，但是自己一吃完就立刻去搶妹妹的，加上天生骨架較大因此「迅速擴增」到超過8公斤，也因為這樣所以背部的「白毛」就變得更加明顯！跨年當天賴小姐友人到家裡作客，當時她正在廚房忙碌，小刀坐在門口靜靜地看著馬麻，友人一看到覺得牠的白毛很像「面紙盒」，因此拍下來分享在貓咪社團，許多網友看了都笑說：「工讀生拉鍊沒拉好」、「可以抽衛生紙嗎？」、「裡頭的棉花快跑出來了，快拿針線縫」、「胖到裂開了啦」。（編輯：陳珮瑜）