「撥沙爪爪」偷襲豪華飲料　網崩潰：這手剛剛碰過什麼？！

貓貓你不知道自己剛剛碰過什麼嗎？貓咪是一種愛乾淨的生物，時不時會窩在角落整理儀容、上完廁所大部分也都會撥一撥貓砂，掩埋這濃厚、懾人的氣味，習慣好雖好，但這爪爪經歷過什麼大家都大概有個想像，TiKTok＠betty_boop…123則分享了一則關於爪爪與食物的影片，不料竟引起網友大崩潰！

這天主人悠閒地用電腦，並很有情調的在旁擺上一杯暖呼呼、布滿幸福奶泡的飲料，不料自家貓貓也跟著坐在杯子前面，原本只是東瞧西瞧，說時遲那時快，爪爪竟就朝杯子中探去，撈了一口並在旁大快朵頤、舔了起來，甚至最後還意猶未盡舔舔自己的嘴角，彷彿正在評論著：「這味道不錯、不錯！」。

貓貓的舉動雖然可愛，但看了看旁邊的貓砂盆，在回過身看看牠的爪爪，網友們紛紛崩潰到：「這摸過屎的手手居然放進去了！！！」、「整杯歸牠了啦！」、「這是什麼『吃過屎』的交情T_T」，但也有網友覺得這只是小事情：「大驚小怪！有屎平常我們不照吸！」。不過也提醒各位貓友，除了衛生方面外，任何含有咖啡因的產品皆有可能讓貓咪產生不適，嚴重甚至危害生命，遇到此狀況仍需即時制止，不能放任牠繼續喝喔！（編輯：李惠婷）