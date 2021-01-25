阿嬤長期餵浪貓　孫子一看驚見「間諜」笑：她完全沒發現

一樣都有毛啦！美國一名男子日前到阿嬤家拜訪時，知道她長期都有餵浪貓的習慣，特地看了一下這些貓咪，沒想到竟然被他發現一隻「間諜貓咪」長相特別不一樣，而且阿嬤竟然完全沒有發現！

Eric Hertlein艾瑞克的奶奶一直都很喜歡小動物，不僅餵養好幾隻浪貓，甚至還在家中的室內門廊鋪設地毯、貓窩並準備食物，好讓牠們可以隨時住在這裡甚至進入屋內。這天艾瑞克拜訪阿嬤時順便看了一下這些貓咪，突然發現角落的小暖窩裡有一隻貓咪看起來「怪怪的」，仔細一看發現牠竟然是一隻「負鼠寶寶」，而旁邊還有好幾隻浪貓，大家似乎都很習慣牠的出現！艾瑞克非常驚訝，立刻詢問阿嬤有關負鼠的事，沒想到她竟然驚訝地回應：「負鼠？什麼負鼠？我只有看到貓咪啊！」而且還表示她為那隻「貓咪」取名「Tete」，牠已經在這裡好一段時間了！

艾瑞克笑噴表示阿嬤從頭到尾都堅信這隻負鼠是「小貓」，直到自己提醒阿嬤仔細看，才發現她的「Tete小貓」鼻子尖尖的，尾巴又細又長，這才笑說：「沒關係啦，反正牠也沒有打擾到我，就讓牠繼續留在這裡囉！」網友看了則笑說：「阿嬤的老花是不是加深了？」、「間諜貓咪」、「負鼠表示：我也是貓咪啦！」。（編輯：陳珮瑜）