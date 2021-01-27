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毛孩日常

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

文 : 寵毛網

貓主子的邏輯真的讓人無法參透啊！國外一隻橘白貓自從被救援後，喜歡圍繞在家人身邊觀察他們的一舉一動，但是牠又不想被大家發現，因此總是玩起「躲貓貓」的遊戲，只是貓皇的躲藏技巧似乎有待加強啊……

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

橘白貓「基努Keanu」自從被馬麻丹妮收編後，就變成一隻活潑又黏人的貓咪（圖／Dani Baker）

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

牠不僅征服了全家人的心，連狗狗也變成牠的好朋友（圖／Dani Baker）

馬麻丹妮Dani Baker在工廠倉庫發現「基努Keanu」的時候，牠還只是一隻小貓咪，一開始牠有些害羞，但是發現馬麻對牠很友善，很快就變成一隻愛撒嬌又活潑的貓咪。自從收編牠以後丹妮的先生經常在鞋子或是包包裡看到莫名的壁虎或是小昆蟲，而且牠們全都完好如初沒有受到傷害，只是基努雖然擅長狩獵，但是牠的躲貓貓功力卻不如牠打獵技巧這麼高超，牠喜歡躲在某處觀察家人的一舉一動，尤其是牠最愛的把拔，但是牠總是用滑稽的方式將自己隱藏起來，而且堅信「沒有人看得到牠」！

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

基努有個怪癖，喜歡躲在家人附近偷偷觀察或竊聽大家在做什麼，只是牠躲貓貓的方式很「落漆」，總是露出自己的小屁屁……（圖／Dani Baker）

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

還以為沒有人發現牠……（圖／Dani Baker）

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

基努：偶躲得這麼隱密，奴才一定不會發現的！（圖／Dani Baker）

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

牠甚至也會鑽進打開的洗碗機下方（圖／Dani Baker）

貓咪愛玩捉迷藏　露屁屁堅信「沒人發現」：你看不到偶！

看在牠這麼努力又露出粉嫩肉球的份上，奴才們還是繼續「假裝」沒發現牠，滿足牠的自信心囉！（圖／Dani Baker）

基努會根據周遭的家具來選擇隱身的地點，由時會趴在櫃子下，有時藏身沙發下，甚至會塞進打開的洗碗機門下的縫隙，只是牠的躲藏功力非常需要加強，因為牠總是露出小屁屁，還堅信大家看不到牠，因為當家人「假裝」叫牠時，牠會選擇「按兵不動」，與平常一呼喚就會回叫的反應完全不同！丹妮笑說雖然不知道基努是怎麼想的，但是家人看牠對自己的「隱身術」顯得非常有把握，只能乖乖配合假裝沒發現，滿足主子的自信心囉！（編輯：陳珮瑜）

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