狗派媽「被貓蹭蹭」正爽　下一秒「悲劇」怒喊：不養貓了！

怎麼突然翻臉不認人咧！貓咪的個性非常善變其實大家都略有耳聞，但知道歸知道，看到可愛的貓貓跟你翻肚示好，還是止不住想把全世界最好的東西都帶給牠們！TiKTok＠auzy34家的媽媽就是如此！媽媽其實是喜歡狗狗的，但兒子養了貓她也不好說什麼，而這天她坐在沙發上看電視，貓貓就衝去後頭，對著她後腦勺一陣磨蹭，當媽媽正在想：「其實貓貓也很可愛嘛～」，說時遲那時快，貓貓突然態度大變！

媽媽被打後瞬間超生氣，馬上離開沙發並大罵貓貓，還「烙」下狠話：「以後不養貓了！」。可見這位媽媽被傷得多深！這個劇情反轉極大的影片在TiKTok得到了1740萬個觀看數，網友們也回覆說：「當初多欣喜，後面就傷得多深～」、「媽媽以後會習慣的！」、「貓就是集可愛和機車於一身！」、「貓貓壞壞ＸＤ」。（編輯：李惠婷）

網友們也問TiKTok＠auzy34，後來真的不養貓貓了嗎？