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毛孩日常

狗派媽「被貓蹭蹭」正爽　下一秒「悲劇」怒喊：不養貓了！

文 : 寵毛網

怎麼突然翻臉不認人貓咪的個性非常善變其實大家都略有耳聞，但知道歸知道，看到可愛的貓貓跟你翻肚示好，還是止不住想把全世界最好的東西帶給牠們！TiKTok＠auzy34家的媽媽就是如此！媽媽其實是喜歡狗狗的，但兒子養了貓她也不好說什麼，而這天她坐在沙發上看電視，貓貓就衝去後頭，對著她後腦勺一陣磨蹭，當媽媽正在想：「其實貓貓也很可愛嘛～」，說時那時快，貓貓突然態度大變

貓開心蹭蹭媽媽的頭（圖／TiKTok＠auzy34）

貓開心蹭蹭媽媽的頭（圖／TiKTok＠auzy34）

狗派媽媽轉過頭想看看這蹭她頭的小可愛（圖／TiKTok＠auzy34）

狗派媽媽轉過頭想看看這蹭她頭的小可愛（圖／TiKTok＠auzy34）

瞬間被打爆！！！（圖／TiKTok＠auzy34）

瞬間被打爆！！！（圖／TiKTok＠auzy34）

@auzy34let’s just say we don’t have a kitty anymore 😔 ##fyp ##HappyHolidays ##kitty♬ original sound – Austin Bolyard

媽媽被打後瞬間超生氣，馬上離開沙發並大罵貓貓，還「烙」下狠話：「以後不養貓了！」。可見這位媽媽被傷得多深！這個劇情反轉極大的影片在TiKTok得到了1740萬個觀看數，網友們也回覆說：「當初多欣喜，後面就傷得多深～」、「媽媽以後會習慣的！」、「貓就是集可愛和機車於一身！」、「貓貓壞壞ＸＤ」。（編輯：李惠婷） 

網友們也問TiKTok＠auzy34，後來真的不養貓貓了嗎？ 

貓貓還快樂的生活在他們家！（圖／TiKTok＠auzy34）

貓貓還快樂的生活在他們家！（圖／TiKTok＠auzy34）

快樂的耍機車！（圖／TiKTok＠auzy34）

快樂的耍機車！（圖／TiKTok＠auzy34）

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