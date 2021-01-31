橘貓堅持睡「脊椎側彎」的跳台　網噴笑：比薩斜塔？

有想過跳台本人的感受嗎？網友施蓉蓉買了一座貓跳台給主子使用，沒想到日前某一天當她目睹橘貓「Mia」爬上跳台的掛床後，跳台竟然「緩緩傾斜」卻沒有倒塌，而Mia則繼續在「脊椎側彎」的掛床上窩好窩滿，網友看了全笑瘋表示：「這是比薩斜塔？」。

施小姐在宜蘭東門夜市經營飲料攤，每天非常努力工作養活三隻貓咪，她擔心主子平時在家太無聊，加上Mia喜歡觀察窗外，於是買了一座貓跳台給主子使用。Mia從小就睡在跳台上，但是隨著年紀漸長、體重變重，某天施小姐躺在床上滑手機時，眼角餘光看到Mia跳上貓塔的掛床後，跳台緩緩地傾斜卻沒有倒，而Mia似乎也習慣了，繼續在「蹺蹺板」上面睡得好安穩，讓施小姐看了哭笑不得！

雖然跳台被Mia睡歪，但施小姐表示目前牠其實只有4公斤，不算是很胖的貓咪，一年前Mia自己跑到爸爸在旗山的農地閒晃，剛好施小姐想要養貓，就被她直接收編目前跟著奴才住在宜蘭。由於牠從小就喜歡睡在跳台上的掛床，只是如果沒有用重物壓住，貓塔常常就會東倒西歪，即使跳台已經垮了很多次，Mia就是喜歡躺在那裡！網友看了照片都噴笑表示：「危樓，照睡不誤」、「比薩斜台？」、「辛苦了，貓跳台XD」、「想改裝成投石器？」、「跳台：我…再也撐不住了…（頭歪一邊）」、「此產品未通過大橘測試～」、「不愧是橘貓～分量十足！」。（編輯：陳珮瑜）