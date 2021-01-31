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毛孩日常

貓上廁所像「被貓砂盆吃了」　網崩潰：全部都在外面啦！

文 : 寵毛網

這個姿勢是想當鴕鳥嗎？貓咪若在群體中生活，會因為想要掩蓋自己排遺氣味而進行埋沙動作，此行為也像本能，大部分的貓都有類似行為。但有沒有貓咪會忘記怎麼上廁所呢？日本一名推主Twitter＠Gero2525就告訴你：有！ 

去貓砂盆上廁所，屁股卻在外面？（圖／Twitter＠Gero2525）

去貓砂盆上廁所，屁股卻在外面？（圖／Twitter＠Gero2525）

這模樣是被貓砂盆給「吃掉」了吧！（圖／Twitter＠Gero2525）

這模樣是被貓砂盆給「吃掉」了吧！（圖／Twitter＠Gero2525）

推主Gero全程目睹自家貓咪：烏冬（うどん）這神奇的模樣，一開始以為貓咪純粹要去拉便便，但奇怪的是牠並沒有將整個身體塞進貓砂盆，而是將頭和前半身跨進盆中，停下來後腳往兩旁一跨，「咚咚咚」便便們就全掉在地上了！ 

烏冬：舒服～舒服～（圖／Twitter＠Gero2525）

烏冬：舒服～舒服～（圖／Twitter＠Gero2525）

烏冬：新便便法！酷吧！（圖／Twitter＠Gero2525）

烏冬：新便便法！酷吧！（圖／Twitter＠Gero2525）

※下方有貓便便照，若會不適者敬請注意！

另外一隻習得此便便法的貓貓（圖／Twitter＠mariniyan_m）

另外一隻習得此便便法的貓貓（圖／Twitter＠mariniyan_m）

烏冬的便便法實在有趣，推主將照片上傳至網路後意外釣出其他有相似經驗的網友Twitter＠mariniyan_m她說：「家裡的貓貓友次也不知為何倒轉著上廁所，便便全部釣在外頭，實在太有趣了！就和老公一邊爆笑一邊將這畫面記錄下來！」其他網友也回覆說：「貓砂盆的用途完全不見了！」、「沙子的作用是埋貓咪的頭？」、「好想從盒內看貓咪的表情！」。（編輯：李惠婷） 

推主Gero也說：「雖然便便都漏了！但牠是隻可愛貓貓！」 

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