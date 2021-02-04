旅館店貓不怕冷　出門「剷雪開道迎客」：歡迎來玩！

竟然有這麼不怕冷的喵星人！日本野澤溫泉區一間名叫「桐谷旅館」的老闆養了5隻貓咪，日前因為天氣寒冷下起大雪，大部分的店貓都躲在室內取暖，卻有一隻賓士貓完全不怕冷，反而化身「剷雪車」跳進積雪裡「開道」，氣勢十足讓網友都驚艷不已！

這間日式旅店的老闆養了5隻貓咪，牠們平時會在旅館大廳或是咖啡廳巡邏走動，有時也會扮演「裝飾品」站在某處觀察客人，由於牠們相當受到遊客歡迎，旅店官網特別一一介紹每隻貓咪的個性。其中一隻2歲的賓士貓「ハチHachi」最近在網路上爆紅，因為日前當地下起一場大雪，店裡的貓咪們全躲在溫暖的室內，只有Hachi跳進厚厚的雪裡，彷彿在游泳一般地當起「剷雪車」，只露出一顆小貓頭在雪堆中走出一條道路，即使身上佈滿白雪也不在乎！

旅店表示Hachi的個性相當親人，喜歡與旅客打交道，最愛被輕拍屁屁，平時就喜歡在旅館或是旅館經營的咖啡廳遊蕩，非常有客人緣。網友看了牠的影片都驚訝地讚嘆：「竟然有不怕冷的貓咪」、「賓士牌剷雪車」、「雪中蛟龍，好可愛」、「好像在雪裡游泳」、「看來是貓界二哈，所以不怕冷？」現在快來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）