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毛孩日常

浪貓溜進貨艙受困3週到以色列　靠「糖果充飢」奇蹟生存！

文 : 寵毛網

這隻貓咪有堅強的生命力！烏克蘭一間船運公司日前在臉書發表一則po文，一艘公司的貨輪在去年12月底從烏克蘭前往以色列，抵達時工作人員一開貨櫃，赫然發現裡面有一隻活生生的貓咪，大家都超級傻眼，因為這艘貨輪足足航行了三個星期，貓咪是怎麼存活下來的？

浪貓溜進貨艙受困3週到以色列　靠「糖果充飢」奇蹟生存！

烏克蘭船運公司日前發現一隻浪貓溜進一艘開往以色列的船隻貨櫃，歷經三周後才被人發現（圖／FB@Star.Shine.Shipping）

這間名為Star Shine Shipping LTD的工作人員立刻調閱監視器，發現貓咪在船隻啟航前溜進了一裝滿糖果的大貨櫃裡，意外被關在裡面後，整整三個星期、航行了將近3千公里後來到了以色列，由於貨櫃裡有些紙箱與糖果包裝有被破壞的痕跡，船員研判這隻浪貓應該是靠著糖果充飢，並利用貨箱邊緣的結冰水解渴，這才順利地存活下來！

浪貓溜進貨艙受困3週到以色列　靠「糖果充飢」奇蹟生存！

工作人員一開糖果貨櫃時都嚇了一跳，裡面竟然有一隻活跳跳的貓咪（圖／FB@Star.Shine.Shipping）

浪貓溜進貨艙受困3週到以色列　靠「糖果充飢」奇蹟生存！

航運公司從紙箱與包裝被破壞的狀況研判，這隻貓咪應該是以糖果與貨櫃的結冰水充飢解渴（圖／FB@Star.Shine.Shipping）

航運公司表示這是他們第一次遇到這種狀況，也對貓咪的生命力感到非常訝異，因此立即將牠帶到獸醫院檢查並進行隔離，所幸貓咪身體一切健康，接下來會由航運經理亞歷山大Alexander Vinnytsia照顧，讓大家都鬆了一口氣！網友得知後紛紛驚訝地表示：「生命會找到出路」、「超頑強的生存力」、「可能要加驗一下血糖」、「貓咪出來後會不會發現語言不通？」、「貓：朕想環遊世界啦！」。（編輯：陳珮瑜）

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