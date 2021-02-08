大丹犬怕剪指甲　狗爪放人類手臂「嘗試對話」：妳愛我吧？

剪指甲到底有什麼好怕的呢？不管是養貓、養狗、養鳥的夥伴，都有一個煩惱：剪指甲好辛苦！動物們對於剪指甲似乎有個共同意識，總是表現出寧死不屈的模樣，好一點便委屈嗚噎，讓人實在心疼！Instagram@hergiantlove也遇到了相同情況，即便大丹犬：艾略特（Elliott）身形巨大，但面對指甲剪，全身上下似乎都找不著膽子，只想著要如何開溜！

女主人蔓迪（Mandy）非常著迷於戶外活動，不管是登山、滑雪、露營通通都難不倒她。而愉快旅程陪伴她的最佳夥伴即是兩隻愛犬：三歲大丹犬：艾略特（Elliott）、六歲米克斯：艾利斯特（Allister），不管秋冬四季都不離不棄，共同走過一座又一座高山峻嶺。而在外頭威風凜凜、昂首闊步的艾略特，在家面對要幫牠剪指甲的蔓迪，卻是想盡各種辦法開脫！

帥氣大狗瞬間變成磨人撒嬌狗！這就是剪指甲的魔力啊！眾網友對此也深有同感，大家紛紛回覆：「哇這隻用撒嬌已經很好了！我家直接開咬！」、「狗兒甲內有黃金，碰都碰不得！」、「艾略特形象大變！」、「一直跟主人深情對視好好笑」。（編輯：李惠婷）