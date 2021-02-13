陌生黑貓潛入屋內沒人發現異狀　某天媽驚覺：怎麼有兩隻？

莫非貓咪會自己複製？國外一名女子Nieves Morán莫蘭養了一隻漂亮的黑貓「Maia瑪雅」，平時牠偶爾會出門放風，因此家人總是將面對院子的門打開方便牠自由進出，沒想到某天竟然因此發生超級離奇的事件！

在某個風和日麗的白天，莫蘭的把拔看到瑪雅在院子裡曬太陽，牠在門外徘徊了一會兒後，直接走進客廳依偎在把拔的身旁。這時媽媽走進莫蘭的房間，突然看見她身旁「也有瑪雅」感到非常困惑，因為她剛剛經過客廳時，才看見瑪雅與先生窩在一起！一家人仔細一看，這才發現原來把拔身旁的是「冒牌瑪雅」，牠無論長相或身形跟瑪雅簡直如出一轍，因此一家人都沒發現異狀，而且牠還一副「熟門熟路」的姿態，不僅不怕莫蘭一家人，甚至看到瑪雅也只是互相聞一聞，彷彿牠們早就認識一樣！

莫蘭與爸媽都感到非常傻眼，因此先決定為這隻新貓咪取名「Jay小傑」，並帶到獸醫院檢查是否有晶片並上網發布牠的消息。由於遲遲沒有人出面認領，加上小傑是如此「完美融入」，因此一家人決定直接收編，有趣的是小傑跟瑪雅很快就變成好朋友，而且小傑也經常與莫蘭的把拔膩在一起，只能說這隻貓咪真的很會演戲，讓「冒牌」變成「正牌」了呢！（編輯：陳珮瑜）