貓咪「謎之躲迷藏」雙腳伸直放空　網笑：在看VR嗎？

貓咪的神邏輯真的好難懂！日本一名多貓家庭的飼主經常在推特分享貓咪的有趣生活日常，這天推主發現其中一隻愛貓「丸之助」以一種怪姿勢躺在地上，由於畫面太過奇特，讓她忍不住笑噴說：「這是在做什麼啦？」。

大家都知道貓咪很喜歡縮在狹小的空間裡，有此一說是這樣會讓貓咪有安全感，加上牠們柔軟的身體跟「液體」一樣能將自己任意變形、只為了塞入任何空間，因此推主家的丸之助也不例外，這天牠看見一裝飲料的小盒子，竟然將頭塞進裡面，兩條後腿伸得直直的躺在地上，以為視線遮住別人就看不見牠，一副悠閒放鬆的模樣，讓推主看了完全摸不著頭緒牠究竟是在做什麼啊！

網友看了推主分享的影片後都忍不住笑說：「這是標準的頭過身沒過」、「其實牠在看VR」、「把頭『裝箱』這什麼概念？」、「牠在遮光啦」、「是不是喝醉了呢」、「太好笑了，到底在幹嘛啦？」、「貓咪感覺很chill」、「笑到肚子痛了XD」現在快來一起看看丸之助的影片吧！（編輯：陳珮瑜）