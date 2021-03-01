影／貓咪跳紙箱不小心倒栽蔥　起身發現裡面竟然「有墊背」

這是被「泰山壓頂」了嗎？網友小華家裡有五隻貓咪，其中暹羅貓「Nia」的「出頭」很多，這天牠發現地上有一紙箱，做好預備動作後優雅地跳入，沒想到不小心「倒栽蔥」，但是當牠一起身時所有網友都笑了，因為下面竟然有一隻「墊背」貓！

馬麻小華表示Nia生性非常內向，只要有一點聲音就會躲起來，養了兩年但是對人類還是有距離，雖然如此但是牠怪癖不少，喜歡睡覺時被搓腳底，而且對「口哨聲」很有反應，即使是陌生人吹口哨牠就會立刻衝去求蹭蹭，讓小華相當摸不著頭緒！Nia雖然不太親人，但是與一起長大的波斯貓「Nico」是好麻吉，Nico個性外向，會到門口翻肚迎接客人，怪癖是喜歡「吸被被」，常常將被子吸到都是口水，兩隻貓咪個性大不同，卻每天在一起打打鬧鬧。

這天Nia發現地上有紙箱，在一旁觀察之後決定要佔據這個窩，當牠雙腳站立、做好預備動作後優雅地躍入紙箱時，沒想到下一秒竟然「倒栽蔥」，露出小肥肚、雙腳開開地卡在紙箱邊緣，讓一旁目睹的馬麻忍不住笑到抽蓄！但是讓她意外的是，當Nia移動小肥臀後羞愧地逃離紙箱，下一秒紙箱裡竟然伸出一貓頭，一臉「我是誰？我在哪？」的模樣，原來是Nico早已躺在紙箱裡睡覺，莫名其妙地被Nia當成「墊背」啦！

網友看了影片後都紛紛笑說：「真的是天真無邪毛小孩」、「這是倒栽蔥式跳水嗎？」、「居然還有一隻貓」、「白貓：甘！誰啦？想謀殺呀！」、「太好笑了，下面的變墊背了」、「完美的前空翻」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）