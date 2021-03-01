擼貓後竟把毛搓成「致命指虎」　網爆笑：真是太危險了！

貓毛可以做成好多東西呢！雖說貓咪換毛大約落於季節交替之際，但若是長毛貓，掉毛時間幾乎是一年四季，因此奴才們都要好好學習如何「與毛共處」！Twitter＠nattsun_就與毛毛相處非常好，雖家中長毛貓非常容易掉毛，擼個幾把就滿手毛屑，但這位奴才大玩創意，順手竟搓出一個「致命武器」！

今天的主角是這隻緬因貓，個性膽小又愛撒嬌，平常處事溫吞，但一到遊戲時間，體內的瘋狂能量會瞬間開啟，玩得激烈又逗趣！而這天奴才撫摸主子後，發現手掌上沾滿貓毛，不知哪來的想法，奴才順手搓一搓，竟就搓出了一個「指虎」的造型！

這指虎真是另一種意義上的危險啊！被這麼可愛的武器擊中後，肯定會想衝去找「指虎毛」的主人，上貢罐罐以求得一擼！此照片上傳網路後也引得眾多網友的有趣回覆：「指虎為貓」、「獲得新道具：猫毛拳套！」、「朝過敏的人打很有用！」、「朝向過敏體質發動攻擊，攻擊力加成200%」。（編輯：李惠婷）