影／萌犬柯基睡覺沒形象　轟天雷打呼嘴角牽絲笑翻媽

哪來的小豬叫聲？網友孫小姐日前與家人看電視，突然聽見「嚄～嚄～」的聲音，低頭一看竟然是柯基犬「米妮」正在打呼，嘴角還有一條長長的「牽絲」，讓孫小姐不禁笑說：「那Ａ睏尬安捏？」。

孫小姐表示家中有2隻柯基、1隻高山犬、1隻台灣犬以及3隻米克斯狗狗，身處在多汪家庭的米妮雖然不是年紀最大，但由於牠最先成為家庭成員，因此是家中的「大姐頭」會管教其他狗狗，不准牠們對家人兇，而且出門很乖不亂跑，連附近鄰居都知道米妮這一號人物。米妮除了非常守規矩還有潔癖，只要看見外面地板濕濕的，寧可憋尿也不想弄髒自己的腳，唯獨睡覺會流口水，經常搞得地板出現「不明液體」！

這天孫小姐一家人正在看電視，看到一半突然聽見超大的「嚄～嚄～」聲，低頭一看發現原來是米妮早已睡到「不省汪事」，轟天雷般的打呼聲已經讓大家笑到不行，後來又發現牠竟然「嘴角牽絲」，「一條」長長的口水在吊在嘴邊晃呀晃，地上還有一攤口水，由於實在太沒形象，孫小姐的女兒立刻拿手機錄下這搞笑的一刻！

孫小姐將影片分享在粉專「噗嚨貢天團」後，立刻吸引許多粉絲噴笑留言：「放很開喔」、「小聲一點啦ＸＤ」、「前晚做什麼了？怎麼這麼累？」、「那口水太誇張了」、「好像喝醉酒睡死那種」、「多少人羨慕這睡眠品質」現在快來看看米妮「睡到併軌」的影片吧！（編輯：陳珮瑜）