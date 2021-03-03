天冷聰明貓皇免治馬桶上「取暖」　網一看笑噴：很懂用！

這主子很懂用啊！網友Allie Hsieh日前走進廁所時，驚見免治馬桶上怎麼出現「一坨白白的」，原來是自家貓皇「兔兔」因為天氣冷，竟然跳上免治馬桶「取暖」，讓她當場傻眼立刻乖乖去開暖氣！

Allie表示兔兔是她從獸醫院領養來的三花成貓，當時牠被人抓到後送去獸醫院結紮，醫院覺得牠很可愛就上網替牠發文求包養，Allie看到後覺得牠很有特色就領養了牠，殊不知由於兔兔過去都在外流浪，一開始個性超「恰」，不給碰、會抓人又狂哈氣，讓她傷透腦筋，過了幾個月混熟後才變得親人又愛撒嬌，有時一轉頭牠就已經翻肚等人摸摸，個性相當可愛！

日前因為氣溫較低，由於兔兔身材嬌小、身上沒有多餘脂肪可以保溫，總是喜歡找溫暖的地方窩著，但這天當Allie走進廁所時，突然看見馬桶上怎麼多了一坨白白的東西？仔細一看原來是兔兔不知何時發現免治馬桶「熱熱的」，索性直接跳上馬桶座「取暖」，讓Allie當場傻眼，只好趕緊去開暖氣！從那時起兔兔三不五時就會自己到馬桶上「報到」，儼然就是將免治馬桶當成「個人暖爐」使用！

兔兔的取暖照被分享在貓咪社團後，很快就吸引超過2.3萬人次按讚分享，不少網友笑噴表示：「有效利用，沒白浪費電」、「這是長期居住廁所節奏」、「真的暖屁屁」、「免治馬桶長貓了」、「很懂得節約能源」、「平衡感那不是吹的！」。（編輯：陳珮瑜）