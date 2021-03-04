虎斑貓「托腮饋頭」陪看書　奴驚：一臉比我還懂！

這是養到學霸貓了嗎？網友Wei Yi有一隻3歲的虎斑貓「嚕咪」，這天奴才正在窗邊看書，嚕咪突然跳上桌伴讀，陪著陪著發現牠突然一手「托腮」看著書本，讓Wei Yi忍不住大驚：「一臉比我還懂！」。

Wei Yi表示嚕咪是同學撿到的浪貓寶寶，由於同學家無法飼養，Wei Yi便收留了嚕咪與另一隻乳牛公貓「屋咪」，兩隻貓從小一起長大，感情很好經常一起打鬧追逐。嚕咪個性愛撒嬌又聰明，雖然常常跳上神桌「扮虎爺」，但想吃肉泥時會叼著整包衛生紙、紙球或是綑成球狀的塑膠袋，放在奴才面前「以物易物」。

日前Wei Yi在窗邊曬太陽看書，愛刷存在感的嚕咪突然跳上來趴在書上「理毛」，Wei Yi拿起手機拍牠，竟然在按下快門時剛好拍到牠「托腮饋頭」的瞬間，看起來就像在「指導授課」一樣，讓Wei Yi忍不住寫下：「我家的貓在陪我看書，而且一臉比我還懂！」。

網友看了照片都笑說：「貓：我學富五車還要跟奴才說嗎？」、「看反了啦」、「我家的貓只會妨礙我看書」、「貓咪一副：我倒著看都比你厲害」、「貓貓表示我都看懂了你看懂了沒？」、「J貓484忘記喝孟婆湯的大學教授」、「貓掌按的這裡會考，要記住！」。（編輯：陳珮瑜）