影／黑狗守捷運站外「討摸摸」　萌翻眾多網友：我也要去！

是我我就擼爆！網友Ya Hsuan Tsai家養了一隻非常親人的狗狗叫妞妞，是隻5歲左右的女生。個性熱情又黏人，與蔡小姐到公園散步時，目光常常會搜尋其他一樣在溜狗的飼主，咻一下地衝到人類面前討摸摸，若沒人理牠，妞妞甚至會耍脾氣不想回家，於是蔡小姐靈機一動，決定幫牠做點不一樣的！

妞妞在2個月大時從收容所來到蔡小姐家，因為家裡成員多為男性，導致妞妞非常喜歡男生，而其中最黏的目標就是蔡小姐的老公，總是在他四周圍繞、找機會撒嬌，蔡小姐卻沒有享受到這種待遇，讓她大嘆：「心寒啊！」。

而在這樣美滿的家庭下，妞妞對人類充滿善意，喜歡被撫摸的牠，早上跟蔡小姐出門散步時一定往人多的地方擠！而這天在公園中沒遇到平日撫摸牠的哥哥姊姊，妞妞立刻殺去捷運站，看著人來人往的路人大搖尾巴，彷彿在說著：「我就在這～快來摸我啊～」。

如此可愛的行為PO網後果真吸引一票網友，大家回覆說：「如果遇到我，一定把牠摸禿哈哈哈哈！」、「掛個牌子：嚴禁經過不摸、只摸兩下沒良心」、「認好紫色牽繩！！」、「我想問是哪一站？也太可愛了！」，蔡小姐也回答，平日她與妞妞會不定期在象山2號出口的公園散步，有緣的話也可以來摸妞妞喔！（編輯：李惠婷）