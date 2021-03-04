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毛孩日常

影／黑狗守捷運站外「討摸摸」　萌翻眾多網友：我也要去！

文 : 寵毛網

是我我就擼爆！網友Ya Hsuan Tsai家養了一隻非常親人的狗狗叫妞妞，是隻5歲左右的女生個性熱情又黏人，與蔡小姐到公園散步時，目光常常會搜尋其他一樣在溜狗的飼主，咻一下地衝到人類面前討摸摸，若沒人理牠，妞妞甚至會耍脾氣不想回家，於是蔡小姐靈機一動，決定幫牠做點不一樣的！

在外快樂散步的妞妞！（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

在外快樂散步的妞妞！（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞：蛙伍水某？（台語：我有美嗎？）（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞：蛙伍水某？（台語：我有美嗎？）（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞：有沒有路人要來摸我啊？（找）（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞：有沒有路人要來摸我啊？（找）（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞在2個月大時從收容所來到蔡小姐家，因為家裡成員多為男性，導致妞妞非常喜歡男生，而其中最的目標就是蔡小姐的老公，總是在他四周圍繞、找機會撒嬌，蔡小姐卻沒有享受到這種待遇，讓她大嘆：「心寒啊！」 

妞妞：嘿嘿！偶也很愛媽媽啦！（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

妞妞：嘿嘿！偶也很愛媽媽啦！（圖／網友Ya Hsuan Tsai授權提供）

而在這樣美滿的家庭下，妞妞對人類充滿善意，喜歡被撫摸的牠，早上跟蔡小姐出門散步時一定往人多的地方這天在公園中沒遇到平日撫摸牠的哥哥姊姊，妞妞立刻殺去捷運站，看著人來人往的路人大搖尾巴，彷彿在說著：「我就在這～快來摸我啊～」。

如此可愛的行為PO網後果真吸引一票網友，大家回覆說：「如果遇到我，一定把牠摸禿哈哈哈哈！」、「掛個牌子：嚴禁經過不摸、只摸兩下沒良心」、「認好紫色牽繩！！」、「我想問是一站？也太可愛了！」，蔡小姐也回答，平日她與妞妞會不定期在象山2號出口的公園散步，有緣的話也可以來摸妞妞喔！（編輯：李惠婷） 

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