主人開門見柯基驚悚躺「血泊」　下秒見真相怒：還我眼淚！

看到這一幕任誰都會心跳漏一拍啊！泰國一名經營狗狗咖啡廳的飼主日前分享一段影片，這天飼主遲遲不見出門放風的柯基犬「Cartier卡地亞」，四處尋找後來到廚房，一打開門見牠滿身通紅地躺在「血泊」之中，正當飼主以為狗狗發生慘案時，他往旁邊一看立刻拳頭都硬了！

卡地亞是一隻相當頑皮的柯基犬，除了喜歡外出放風，也喜歡咬飼主的拖鞋，不過由於這是狗狗的本性因此飼主不太在意，只是這天卡地亞做了一件讓飼主永生難忘的「大事」，原來這天飼主讓咖啡廳裡的狗狗到院子放風，玩了一陣子之後遲遲不見卡地亞回來，到處尋找也不見牠的蹤影，正當飼主心急地來到廚房，一打開門看見心愛的卡地亞竟然滿身紅通通地躺在「血泊」之中一動也不動，一旁地上還有一把水果刀，當下讓飼主快要哭了出來！正當飼主快流下眼淚時，眼角餘光突然瞄到地上一瓶被打翻的紅色食用糖漿，這才立刻了解發生了什麼事！

原來卡地亞趁著放風時偷偷溜進廚房玩耍，無意間碰撞放在桌上的糖漿罐，就這樣將東西通通撞了下來，紅色糖漿被灑落一地，而卡地亞可能覺得很有趣，在上面打滾將自己沾上紅色糖漿，因此畫面看起來才會像發生命案般地「怵目驚心」！網友看了飼主的貼文後都笑說：「真的是演很大，害我差一點掉淚了」、「這隻狗狗把裝死遊戲玩到新高度」、「看到照片真的快嚇死」、「幹嘛要躺在那裏嚇人啦」。（編輯：陳珮瑜）