柴柴在沙灘玩到壞掉　瞇眼「綜藝摔」笑翻網友！

狗狗是否該「回原廠維修」一下？網友Anita Tsai養了一隻可愛柴犬「露可」，日前帶牠到海邊玩耍時，牠因為太開心而在沙灘上瘋狂打滾，沒想到卻意外讓Anita拍到牠「綜藝摔」的畫面，許多網友看了都笑噴表示：「狗狗壞掉了啦！」。

Anita受訪時表示露可剛滿1歲，是一隻很叛逆又很有個性的柴柴，當初朋友送她時還不知道牠這麼「多戲」，不僅特別愛吃、不給吃就會生氣，愛咬還沒洗過的臭襪子、特別愛鞋子裡的「鹹魚味」，出門散步從來都沒有想回家的時候，每次都要以零食半哄半騙、搞了2、3個小時才能回家，更奇怪的是牠每次上完廁所，彷彿跟貓咪一樣有「解便嗨」，把家裡當操場一樣折返跑，「出頭」很多的牠常常讓家人摸不著頭緒。

日前Anita帶露可去海邊玩，牠先在沙灘上滾了好幾圈，隨後跑去玩一旁的仙人掌，結果不小心被刺到「嘴邊肉」後對仙人掌生氣狂吠，然後因為玩太累在回程時拒絕走路，竟然跳上別人的摩托車不走，害得Anita尷尬地一直向對方道歉，讓她不禁感嘆每次放風「都像八百年沒出過門一樣，明明每天都帶牠出去啊！」。

Anita也拍下露可在沙灘上「玩到壞掉」的照片並分享在臉書社團，由於牠的模樣實在太搞笑，立刻吸引許多網友笑說：「這表情我給滿分」、「真的壞掉了」、「一開始看還以為是放屁造成的，沙子都飛起來了」、「出現綜藝摔了」、「出事了阿柴」、「好ㄎㄧㄤ，真的好好笑」。