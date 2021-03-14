「癱軟貓」見塑膠袋秒開「可愛模式」　網喊：被圈粉了！

你家的貓咪喜歡袋子嗎？絕大多數的貓咪對提袋有著莫名的依戀，網友陳紫璇家中的貓貓更是如此，平常慵懶躺在家的各處角落，但若鎖定到哪邊放了提袋，牠一定以迅雷不及掩耳的速度衝進去，窩在裡頭的牠滿足後甚至還開啟了「可愛模式」，讓人不禁尖叫：太可愛了！

這隻喜歡到處躺、癱軟在各處的貓貓叫「阿咪」，是目前才9個多月的小男生。陳小姐夫婦經營一間餐廳，得知朋友家的貓媽媽生了一窩小貓，便與老公討論收編一隻並打算訓練貓貓幫忙抓老鼠，但沒想到真正收編後，根本捨不得牠抓什麼，阿咪直接變成家中的小王子，每天就負責賣萌、討抱抱！而阿咪非常喜歡各式袋子，不管是塑膠袋、紙袋、旅行袋，只要出現於牠視線所及之處，牠必定衝進去幸福地窩著！而這天就被陳小姐捕捉到阿咪進去塑膠袋後，竟突然對著她開啟無敵霹靂萌的「可愛模式」！

進入袋中的阿咪將手手規矩地收著，仰望著頭露出琉璃珠似的大眼睛，圓圓的瞳孔中彷彿藏著千言萬語，把陳小姐萌的是不要不要的！她趕緊將這張照片上傳社團，網友們也紛紛折服於可愛模式下的阿咪，紛紛留言說：「想直接打包帶走！」、「口罩貓貓」、「想把牠吸爛！」、「被阿咪圈粉了！！」。