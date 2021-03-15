影／浪汪叼樹枝與愛媽「交換禮物」　搖尾迎接：能換肉肉嗎？

毛孩的愛就是這麼純真！粉專「為台灣動物發聲」日前分享了幾段影片，一位名叫「徐媽」日前上山餵浪浪，一隻狗狗為了迎接她，特別叼了樹枝要送給她「交換禮物」，讓愛媽開心地直呼：「好棒喔！拿東西跟我換欸！」。

粉專版主Joe表示，社團內的志工白天都在上班，下班或假日就會幫忙餵養浪浪、誘捕結紮或是中途送養，而住在台北的徐媽30年來全年無休、天天都上山餵浪浪。大約半年前一對浪汪姊妹花「Coco」與「小狐狸」跑到徐媽的餵食區，跟徐媽混熟後的某一天起，牠們只要看到徐媽出現，就會叼樹枝、樹葉或是石頭，開心地搖尾巴送給她，好像在答謝她的照顧一樣非常暖心！Joe也表示徐媽餵養的區域有很多浪浪，但是只有這兩隻會這樣「以物易物」，非常聰明又乖巧，因此總是逗得徐媽哈哈大笑！

不過Joe表示雖然影片看似溫馨，但背後有許多不為人知的辛苦。徐媽的年紀早已該退休在家享福，但是為了賺錢買飼料餵浪浪，白天努力工作，下班後一個人摸黑上山、還要經過黑漆漆的公墓，為的就是不想讓在路邊等待一整天的狗狗們失望，回到家都已是凌晨，隔天一早還要繼續上班，這樣日復一日、風雨無阻地為浪浪付出，為的就只是與毛孩們的約定！

Joe分享Coco叼樹枝給徐媽的影片時寫下：「感動要哭了！愛媽現在半夜還在山區餵狗，被遺棄的親人小孩，見到愛媽欣喜若狂咬著2根樹枝，猛搖著尾巴來跟愛媽換食物，實在是太可愛了，想想這些可憐的孩子，每天等呀等，就是等待半夜的這一餐，愛媽真的好辛苦好偉大！」同時也呼籲：「領養不棄養，流浪動物不是愛媽的個人責任，需請有愛心的大家一起幫忙愛護牠們」。影片被分享在臉書社團後不少網友都表示：「狗狗就是如此單純可愛，牠們的愛很純粹，在人身上找不到的」、「愛媽們辛苦了，謝謝您們無私的愛」、「懂得感恩的孩子讓人看了好不捨」、「毛孩把牠僅有的給愛媽」、「好感人，謝謝為浪浪付出的你們」現在一起來看看牠們的影片吧！