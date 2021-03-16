母親編織雞窩家族卻每天少顆蛋　網一看笑翻：喵占雞巢？

這是貓占雞窩！住在花蓮的網友吳老虎日前分享一組照片，擅長編織的母親日前手作了一雞窩家族，原本母雞身旁圍繞了10顆雞蛋，但卻發現雞蛋每天都會少一顆，甚至到最後連母雞都被人推倒在雞窩外，讓他不禁感嘆兇手是：「媽媽編織道路上的絆腳石」。

這名「媽媽編織道路上的絆腳石」指的就是自家的黑貓「咪咪」，目前8歲的牠大約1歲時在吳先生工作的店門口流浪，看牠相當親人又瘦小，後來直接收編，但沒想到牠隨後生了4隻小貓，送養2隻後留下虎斑「小花」與玳瑁「哈娜」作伴。雖然咪咪身為人母，個性卻有一些調皮，喜歡趁人不在家時叼著衣物到處跑，玩膩後就亂丟。而日前擅長編織的母親花了三天的時間製作一組母雞家族的擺飾，隔天一早家人發現兩顆雞蛋失蹤，再隔一天看見雞蛋散落一地、越來越多顆雞蛋消失，甚至幾天後連母雞都被推倒，原來是咪咪直接霸占雞窩，讓吳先生不禁寫下：「媽媽編織道路上的絆腳石，雞蛋一天少一顆」！

吳先生將咪咪的「惡行惡狀」分享在貓瘋社團後，短短1星期就吸引超過3.4萬人次喜愛，不少網友笑說：「人家是鳩占鵲巢，牠是貓占雞巢」、「原來貓是卵生動物（誤）」、「乞丐趕廟公」、「蛋呢？母雞抖啊！」、「牠是烏骨雞啦」、「幫孵蛋的概念」。