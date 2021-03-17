影／阿公推輪椅送浪浪便當　虎斑貓小碎步跟隨：我陪你！

這是最溫暖的日常！住在彰化的網友單細胞日前在貓瘋社團分享一段影片，自家阿公推著輪椅走在街上，一旁還有一隻虎斑貓緊緊跟隨，原來是阿公將輪椅當成「行動餐車」，替街上的浪浪「送便當」，網友看了都大讚阿公真的好有心！

單細胞表示78歲的阿公其實在今年一月時因為腦中風住院快兩個星期，雖然目前身體狀況不如以前，但是仍然心繫著街上的浪貓。阿公餵養浪浪已經有三年，一次外出運動時看到住家附近的浪貓沒有東西吃很可憐，愛屋及烏的他因此開始餵食，目前有四隻浪貓都跟阿公成為好朋友。除了外面的浪貓，家裡11歲的三花貓「吳小熊」也最黏阿公，當初牠是浪貓叼來家裡「強迫收編」的小貓，阿公非常疼牠，一人一貓總是待在一起，阿公住院時小熊會跑去阿公的床上等他回家，而出院後的阿公即使左手無法正常施力，也會想辦法開罐罐餵小熊，寵溺之心溢於言表！

單細胞強調，平常家人會視阿公的精神與體力狀況約他外出散步，如果他不想出門，只要一說「我們去餵貓」，阿公就會馬上答應，如果不能外出也會督促單細胞一定要去餵貓咪，怕牠們沒得吃肚子餓。日前阿公在體力許可以及家人的陪伴之下，將輪椅當成「行動餐車」幫浪貓孫們「送便當」，一隻虎斑貓一看見心愛的阿公，立刻小碎步跟上並配合阿公的步伐慢慢散步，雖然阿公一度差點重心不穩，但仍看得出阿公很努力地想餵飽這些浪浪！

單細胞也補充，阿公平時很節省，但是買給貓孫們的飼料或罐罐卻一點都不會捨不得，他真的很愛這些可愛的毛孫，同時她也很感謝這些毛孩，因為有牠們阿公才會有目標散步做復健！網友看了影片都紛紛留言：「謝謝阿公，祝福阿公身體健康長命百歲」、「阿公會有福報的，也要注意安全哦！」、「阿公的背影好感人」、「好溫馨的畫面」、「看到一半眼睛都濕濕的」現在一起來看看阿公與貓咪的影片吧！